«Ахмат» и Адиев подписали трехлетний контракт

«Ахмат» продлил контракт с Магомедом Адиевым.

«Новый контракт с подписан на три года.

В начале апреля специалист был назначен главным тренером команды до конца завершившегося сезона.

« » занял десятое место по итогам чемпионата-2023/24, обеспечив сохранение прописки в за два тура до окончания сезона.

Желаем Магомеду Мусаевичу побед и удачи с родным клубом «Ахмат», – говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, ранее Адиев тренировал сборную Казахстана, «Анжи» и другие команды.

Игра-путешествие на Евро-2024. Что выберете: сосиски или пиво?