«Ахмат» и Адиев подписали трехлетний контракт
«Ахмат» продлил контракт с Магомедом Адиевым.
«Новый контракт с Магомедом Адиевым подписан на три года.
В начале апреля специалист был назначен главным тренером команды до конца завершившегося сезона.
«Ахмат» занял десятое место по итогам чемпионата-2023/24, обеспечив сохранение прописки в РПЛ за два тура до окончания сезона.
Желаем Магомеду Мусаевичу побед и удачи с родным клубом «Ахмат», – говорится в официальном сообщении клуба.
Напомним, ранее Адиев тренировал сборную Казахстана, «Анжи» и другие команды.
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