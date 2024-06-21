«Ахмат» и Адиев подписали трехлетний контракт

Теги премьер-лига Россия Ахмат Магомед Адиев Футбол

«Ахмат» продлил контракт с Магомедом Адиевым.

«Новый контракт с Магомедом Адиевым подписан на три года.

В начале апреля специалист был назначен главным тренером команды до конца завершившегося сезона.

«Ахмат» занял десятое место по итогам чемпионата-2023/24, обеспечив сохранение прописки в РПЛ за два тура до окончания сезона.

Желаем Магомеду Мусаевичу побед и удачи с родным клубом «Ахмат», – говорится в официальном сообщении клуба.

Напомним, ранее Адиев тренировал сборную Казахстана, «Анжи» и другие команды.

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6 комментариев
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Успехов Адиеву в Ахмате. Команда и тренер нашли общий язык.
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Удачи Магомеду
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Как игрок до конца в Тереке так и не раскрылся, глядишь как тренеру получится
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