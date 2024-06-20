Тренер Канады о матче против Месси: «Проблема не только в его качествах, но и в перемещениях по ходу матча. Его способность создавать комбинации уникальна, она делает его лучшим»

Теги ПСЖ МЛС бундеслига Германия Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Сборная Аргентины по футболу Сборная Канады по футболу РБ Лейпциг Интер Майами Джесси Марш Футбол

Тренер Канады Джесси Марш высказался об игре против Аргентины с Лионелем Месси.

Сборные встретятся в матче 1-го тура Кубка Америки. Игра состоится в 03:00 по московскому времени.

«Проблема с Месси заключается не только в его качествах, но и в его способности перемещаться по ходу игры. Он не находится все время в одних и тех же местах, он очень умен, иногда появляясь из глубины или сдвигаясь к задней линии.

Очевидно, что каждый раз, когда он с мячом, его способность создавать комбинации – и действительно обеспечивать уверенность, передышку и качественную игру для команды – уникальна. Именно это делает его лучшим футболистом.

Итак, есть четкие моменты, которые нам нужно обсудить насчет него, но главное – знать, где он находится, и не оставлять его на открытом пространстве. Нам нужно закрыть пространство и усложнить ему жизнь», – заявил главный тренер сборной Канады.

Джесси Марш уже встречался с Месси раньше, когда руководил «Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», и добавил, что у него есть несколько тактических приемов: «Я тренировал против него несколько раз и добился некоторых успехов, но он находит способ изменить ситуацию. Мы готовы, но знаем, что будет сложно».

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20 комментариев
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Все забывают, что Месси помимо перемещений еще и лучший дриблер в истории футбола, посмотрите хайлайты как он возил игроков соперника, он подчинял себе мяч так, как ни один бразилец в истории:))
+25
-3
+22
Ответ AprasidzE
Ни один бразилец не проигрывал 8-2
Пфф, немцы в 2014.
-Можем повторить.
+14
0
+14
МЕССИИИИИИИИИИ🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷
+12
-2
+10
Ответ AprasidzE
Ни один бразилец не проигрывал 8-2
Ни один аргентинец не проигрывал на домашнем ЧМ со счетом 1:7.
Да и вообще не проигрывал 🤔
+8
-1
+7
Ответ rigobersong
Все забывают, что Месси помимо перемещений еще и лучший дриблер в истории футбола, посмотрите хайлайты как он возил игроков соперника, он подчинял себе мяч так, как ни один бразилец в истории:))
Factos! 🐐🇦🇷
+7
-3
+4
Ответ Си Эм Панк
Пфф, немцы в 2014. -Можем повторить.
Он в детсад ходил в то время, поэтому и не знает
+3
0
+3
Ответ AprasidzE
Конкуренция была выше. В 2006 попались на топовых французов с Зиданом, а в 2010 все испортил Дунга. Взяв например Графите, оставив игроков вроде Рональдиньо...
Ещё взял Жилберто Силва который играл за Олимпиакос. Надо было взять ещё Ривалдо из узбекского Бунедкора на место Луис Фабиано))
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Лео Месси для всех авторитетных специалистов несомненно является самым универсальным и уникальным футболистом современности! 🐐🇦🇷
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Месси одновременно поэт и математик от футбола.
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Ответ AprasidzE
Там даже Ней отсутвстовал, единственная звезда Бразилии. Одна из слабейших формаций.
После победного ЧМ 2002, они единственный раз прошли в полуфинал в 2014 не имея ярких футболистов, до этого и после только вылетали в 1/8 финала.
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Ответ AprasidzE
Речь о звездах, а не Халке с Фредами)
На домашнем чемпионате мира 1978 года у Аргентины тоже был состав далеко не суперзвездный. Два с половиной креативных человека со статусом, а все остальные рабочие лошадки .
Но арги взяли титул
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Ответ AprasidzE
Ни один бразилец не проигрывал 8-2
ну 7-1 не сильно отличается
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