Тренер Канады о матче против Месси: «Проблема не только в его качествах, но и в перемещениях по ходу матча. Его способность создавать комбинации уникальна, она делает его лучшим»

Тренер Канады Джесси Марш высказался об игре против Аргентины с Лионелем Месси.

Сборные встретятся в матче 1-го тура Кубка Америки. Игра состоится в 03:00 по московскому времени.

«Проблема с Месси заключается не только в его качествах, но и в его способности перемещаться по ходу игры. Он не находится все время в одних и тех же местах, он очень умен, иногда появляясь из глубины или сдвигаясь к задней линии.

Очевидно, что каждый раз, когда он с мячом, его способность создавать комбинации – и действительно обеспечивать уверенность, передышку и качественную игру для команды – уникальна. Именно это делает его лучшим футболистом.

Итак, есть четкие моменты, которые нам нужно обсудить насчет него, но главное – знать, где он находится, и не оставлять его на открытом пространстве. Нам нужно закрыть пространство и усложнить ему жизнь», – заявил главный тренер сборной Канады.

Джесси Марш уже встречался с Месси раньше, когда руководил «Лейпцигом» в матче Лиги чемпионов против «ПСЖ», и добавил, что у него есть несколько тактических приемов: «Я тренировал против него несколько раз и добился некоторых успехов, но он находит способ изменить ситуацию. Мы готовы, но знаем, что будет сложно».

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