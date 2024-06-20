«МЮ» откажется от покупки Брэнтуэйта, если «Эвертон» не снизит цену. «Юнайтед» не готов тратить 70 млн фунтов на игрока (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Джерред Брэнтуэйт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Джерреда Брэнтуэйта у «Эвертона».

Ранее сообщалось, что «МЮ» сделал первое предложение о покупке 21-летнего защитника за 35 миллионов фунтов + 8 млн в качестве бонусов. «Эвертон» не принял эти условия. 

Как информирует журналист ESPN Роб Доусон, «Юнайтед» откажется от переговоров о покупке Брэнтуэйта в ближайшее время, если не будет никаких признаков того, что «Эвертон» готов пойти на компромисс и снизить сумму трансфера. 

При этом руководство ливерпульского клуба оценивает игрока в 70 млн фунтов. Руководство «Юнайтед» проинформировало «Эвертон» о том, что у клуба нет средств, чтобы потратить 70 млн на одного игрока во время летнего трансферного окна.

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34 комментария
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Ответ <Inter>
Так Эвертон ничего не теряет. Сохранят у себя талантливого защитника, который поможет в следующем сезоне
Ничего кроме очков за нарушение ффп. Они если к 30 июня деньжат не получат - будет им атата и в след сезоне. Они просто хотят отделаться продажей одного игрока.
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Да ладно? Появляются зачатки адекватности. Хотя чего там, с Магой и Спиннером то же самое сначала было…
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Ответ ta-tosha
В Эвертоне сейчас прям расплачутся :)))
Ну вообще то им кровь из носу нужно продавать кого то для улучшения финансового положения.
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Ответ Umar Rieltor
Они думают этим напугали Эвертона что-ли??!! Такими запросами без трансфера останутся и всё. 35 млн смешно конечно
Ну так и Эвертон останется без денег, а им нужно кого-то продать и вписать эти деньги в платежные документы, если они не хотят получить еще одно наказание очками в АПЛ)))

Понятное дело, что речь не про 35 миллионов идет, сумма, конечно же, вырастет, но Юнайтед наверняка пытается сбить цену на 10-15 миллионов хотя бы.
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Ответ a2wai
Это не иметь проблем с ФФП до 30 июня, а дальше-то все равно надо вписывать нужно будет, можно подумать дальше Эвертон в АПЛ играть не собирается)))
А дальше на то чтобы кого-то продать будет ещё год если клуб не будет вписываться в ФФП за новый период. Но есть и другие способы заработка (например новые спонсорские контракты + на подходе новый стадион) и другие футболисты если что. МЮ пытался воспользоваться ситуацией и купить игрока в два раза ниже рынка именно потому что Эвертону нужно кого-то продавать здесь и сейчас.
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Так Эвертон ничего не теряет. Сохранят у себя талантливого защитника, который поможет в следующем сезоне
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Ответ a2wai
Ну так и Эвертон останется без денег, а им нужно кого-то продать и вписать эти деньги в платежные документы, если они не хотят получить еще одно наказание очками в АПЛ))) Понятное дело, что речь не про 35 миллионов идет, сумма, конечно же, вырастет, но Юнайтед наверняка пытается сбить цену на 10-15 миллионов хотя бы.
Чтобы не получить наказание от АПЛ Эвертону нужно продать на "космическую" сумму размером аж в 3,5 миллиона фунтов. Собственно, чтобы не иметь проблем с ФФП, до 30 июня будет продан Льюис Доббин в Астон Виллу примерно за 10 миллионов. Так что за Брантуэйта Эвертон теперь может просить сколько хочет, не опасаясь ФФП.
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Они думают этим напугали Эвертона что-ли??!! Такими запросами без трансфера останутся и всё. 35 млн смешно конечно
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Ответ ta-tosha
В Эвертоне сейчас прям расплачутся :)))
Не будут. И без них нытья и слез в Ливерпуле хватает
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Ответ Евгений Сидоров
Ну вообще то им кровь из носу нужно продавать кого то для улучшения финансового положения.
Уже нет. Там 99% новый собственник, сделка будет задним числом, и правила по ФФП автоматом поменяются задним числом. А новому собственнику не нужно и не выгодно продавать 70М актив - в пол цены.
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Ответ a2wai
Ну так и Эвертон останется без денег, а им нужно кого-то продать и вписать эти деньги в платежные документы, если они не хотят получить еще одно наказание очками в АПЛ))) Понятное дело, что речь не про 35 миллионов идет, сумма, конечно же, вырастет, но Юнайтед наверняка пытается сбить цену на 10-15 миллионов хотя бы.
Ну явно не талантливого молодого они захотят продать . Думаю его они захотят в последний очередь продать. Слухи были ещё об онане(полузащитник )в Барселону
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Ответ Cristiano Ronaldo
Так и Эвертон понять можно. Спиннера за сотку взяли, который даже по мясу не попадает, а тут толковый игрок, должен стоить дешевле. МЮ сами виноваты, что разогрели так цены на поленья.
Как по мне, Брентуэйт тот же распиаренный защитник, за которого хотят выручить кучу денег. Похоже, Эвертон просто хочет вытрясти с МЮ как можно больше денег.
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Ответ Maasd4m
МЮ сам приучил всех, что готов переплачивать. Они Антони видели своего вообще до покупки? Вот теперь с такой репутацией никто не захочет продавать им игроков по нормальным ценам, тем более это сделка внутри АПЛ.
Так ведь самое интересное, что видели. И при Сульшере скауты оценивали его не более, чем в 20 млн. Поэтому когда Юнайтед захотел купить его за 60 —это уже отдавало шизой. А когда взяли по настоянию неизвестно кого за 100 - этому названия даже нет.
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Ответ Илья Вульвач
Ничего кроме очков за нарушение ффп. Они если к 30 июня деньжат не получат - будет им атата и в след сезоне. Они просто хотят отделаться продажей одного игрока.
Чтобы закрыть нарушения ФФП Эвертону нужно 3,5 миллиона до 30 июня и клуб уже нашёл за кого их получить.
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Ответ Илья Вульвач
Ничего кроме очков за нарушение ффп. Они если к 30 июня деньжат не получат - будет им атата и в след сезоне. Они просто хотят отделаться продажей одного игрока.
Даже так вряд-ли вылетят
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Ответ Stone Island Patch
Да ладно? Появляются зачатки адекватности. Хотя чего там, с Магой и Спиннером то же самое сначала было…
просто деньги кончились
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Так и Эвертон понять можно. Спиннера за сотку взяли, который даже по мясу не попадает, а тут толковый игрок, должен стоить дешевле. МЮ сами виноваты, что разогрели так цены на поленья.
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То ли дело за английский холодильник платить 80млн
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Признаки здравого смысла? Вау
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Даже если никто его не купит, Эвертон его не продаст, оставит на следующее лето, там шейхам или Боэли понадобится цз
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МЮ сам приучил всех, что готов переплачивать. Они Антони видели своего вообще до покупки? Вот теперь с такой репутацией никто не захочет продавать им игроков по нормальным ценам, тем более это сделка внутри АПЛ.
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Удивили
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