«МЮ» откажется от покупки Брэнтуэйта, если «Эвертон» не снизит цену. «Юнайтед» не готов тратить 70 млн фунтов на игрока (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Джерреда Брэнтуэйта у «Эвертона».
Ранее сообщалось, что «МЮ» сделал первое предложение о покупке 21-летнего защитника за 35 миллионов фунтов + 8 млн в качестве бонусов. «Эвертон» не принял эти условия.
Как информирует журналист ESPN Роб Доусон, «Юнайтед» откажется от переговоров о покупке Брэнтуэйта в ближайшее время, если не будет никаких признаков того, что «Эвертон» готов пойти на компромисс и снизить сумму трансфера.
При этом руководство ливерпульского клуба оценивает игрока в 70 млн фунтов. Руководство «Юнайтед» проинформировало «Эвертон» о том, что у клуба нет средств, чтобы потратить 70 млн на одного игрока во время летнего трансферного окна.
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Понятное дело, что речь не про 35 миллионов идет, сумма, конечно же, вырастет, но Юнайтед наверняка пытается сбить цену на 10-15 миллионов хотя бы.