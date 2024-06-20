«МЮ» откажется от покупки Брэнтуэйта, если «Эвертон» не снизит цену. «Юнайтед» не готов тратить 70 млн фунтов на игрока (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» может отказаться от покупки Джерреда Брэнтуэйта у «Эвертона».

Ранее сообщалось, что « » сделал первое предложение о покупке 21-летнего защитника за 35 миллионов фунтов + 8 млн в качестве бонусов. «Эвертон» не принял эти условия.

Как информирует журналист ESPN Роб Доусон, «Юнайтед» откажется от переговоров о покупке в ближайшее время, если не будет никаких признаков того, что « » готов пойти на компромисс и снизить сумму трансфера.

При этом руководство ливерпульского клуба оценивает игрока в 70 млн фунтов. Руководство «Юнайтед» проинформировало «Эвертон» о том, что у клуба нет средств, чтобы потратить 70 млн на одного игрока во время летнего трансферного окна.

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