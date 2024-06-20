Ранджелович ушел из «Рубина». Также клуб покинул вратарь Шамов
Лазар Ранджелович и Егор Шамов ушли из «Рубина».
30-летний голкипер стал игроком казанского клуба в сентябре 2023 года и сыграл 3 матча, в которых пропустил 8 мячей.
26-летний сербский полузащитник также присоединился к казанскому клубу в 2023 году и в прошедшем сезоне выступил в 21 матче Мир РПЛ, забив 1 гол.
Сегодня «Рубин» объявил о расставании с обоими игроками в связи с истечением срока контрактов.
Хорошее виденье поля, стандарты