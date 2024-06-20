Ранджелович ушел из «Рубина». Также клуб покинул вратарь Шамов

Теги Рубин премьер-лига Россия трансферы Егор Шамов Лазар Ранджелович Футбол

Лазар Ранджелович и Егор Шамов ушли из «Рубина».

30-летний голкипер стал игроком казанского клуба в сентябре 2023 года и сыграл 3 матча, в которых пропустил 8 мячей.

26-летний сербский полузащитник также присоединился к казанскому клубу в 2023 году и в прошедшем сезоне выступил в 21 матче Мир РПЛ, забив 1 гол.

Сегодня «Рубин» объявил о расставании с обоими игроками в связи с истечением срока контрактов.

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6 комментариев
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Ответ redwhiteteam
Так вроде в Урале бодро начал. Был виден класс. Хорошее виденье поля, стандарты
Его хватает на два-три месяца. Потому нигде долго и не держат. Посмотри его карьеру - сплошные аренды.
+2
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С Ранджеловичем все было понятно после Урала. Как на него развелся Рахимов, просто не понимаю. За долю малую?))
+2
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+1
Ответ Kit244098
С Ранджеловичем все было понятно после Урала. Как на него развелся Рахимов, просто не понимаю. За долю малую?))
Так вроде в Урале бодро начал. Был виден класс.
Хорошее виденье поля, стандарты
+1
0
+1
испугался играть в одной команде с Даку)
0
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0
Не потеря ,ни тот ,ни другой
0
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Ответ Kit244098
Его хватает на два-три месяца. Потому нигде долго и не держат. Посмотри его карьеру - сплошные аренды.
Не знал. Значит что-то с режимом.
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