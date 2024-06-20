Экс-вратарь «Ростова» Медведев перейдет в «Пари НН». Он уже прошел медосмотр в клубе («РБ Спорт»)

Теги Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Никита Медведев Футбол

Голкипер Никита Медведев прошел медосмотр перед переходом в «Пари НН».

У 29-летнего вратаря закончился контракт с «Ростовом». 

По данным «РБ Спорт», 29-летний голкипер вчера успешно прошел медицинское обследование перед переходом в нижегородский клуб. В ближайшее время Никита Медведев заключит контракт с «Пари НН».

В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей в Премьер-лиге и пропустил 11 мячей.

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6 комментариев
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Почти по стопам Сафонова пошел)

P.s. Удивлен, ему еще 29 только
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Вот и славно трам пам пам.😄
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Разгрузили зарплатную ведомость!
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