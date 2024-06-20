Экс-вратарь «Ростова» Медведев перейдет в «Пари НН». Он уже прошел медосмотр в клубе («РБ Спорт»)
Голкипер Никита Медведев прошел медосмотр перед переходом в «Пари НН».
У 29-летнего вратаря закончился контракт с «Ростовом».
По данным «РБ Спорт», 29-летний голкипер вчера успешно прошел медицинское обследование перед переходом в нижегородский клуб. В ближайшее время Никита Медведев заключит контракт с «Пари НН».
В минувшем сезоне голкипер провел 8 матчей в Премьер-лиге и пропустил 11 мячей.
P.s. Удивлен, ему еще 29 только