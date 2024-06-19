«Фиорентина» близка к покупке 21-летнего хавбека Бельгии и «Вольфсбурга» Вранкса. Он играл за «Милан» в аренде

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«Фиорентина» близка к приобретению Астера Вранкса.

Полузащитник провел прошедший сезон в «Вольфсбурге» и попал в состав сборной Бельгии на Евро-2024. Он также выступал за «Милан» в сезоне-2022/23 на правах аренды.

Немецкий клуб оценивает 21-летнего игрока в 10 млн евро, однако цена может быть снижена до 7-8 млн евро с учетом бонусов.

Между «Фиорентиной» и футболистом уже существует договоренность, осталось решить вопрос на уровне клубов.

В прошедшем сезоне Вранкс провел 26 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.

3 комментария
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Был капитаном молодежки Бельгии. Жаль, что Милан решил не выкупать этого игрока.
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Ответ Hafiz
Был капитаном молодежки Бельгии. Жаль, что Милан решил не выкупать этого игрока.
У "Милана" с бельгийцами что-то не очень хорошо складывается (Салемакерс, Кетеларе, Бентеке,..)
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