«Фиорентина» близка к покупке 21-летнего хавбека Бельгии и «Вольфсбурга» Вранкса. Он играл за «Милан» в аренде

«Фиорентина» близка к приобретению Астера Вранкса.

Полузащитник провел прошедший сезон в «Вольфсбурге» и попал в состав сборной Бельгии на Евро-2024. Он также выступал за «Милан» в сезоне-2022/23 на правах аренды.

Немецкий клуб оценивает 21-летнего игрока в 10 млн евро, однако цена может быть снижена до 7-8 млн евро с учетом бонусов.

Между «Фиорентиной» и футболистом уже существует договоренность, осталось решить вопрос на уровне клубов.

В прошедшем сезоне Вранкс провел 26 матчей в Бундеслиге и Кубке Германии, не отметившись результативными действиями. Полная статистика футболиста доступна здесь.