Бернарду о 2:1 с Чехией: «Когда они забили, стало трудно переломить игру. На финальных стадиях все сборные очень уважают Португалию, защищаются очень низко»
Бернарду Силва прокомментировал победу над Чехией.
Сборная Португалии одержала волевую победу на командой Чехии (2:1) на групповом этапе Евро-2024, забив победный гол на 92-й минуте.
– Приятно ли побеждать таким образом?
– Конечно, приятно. Это облегчение. Когда Чехия забила, стало трудно переломить игру. Мы стали отправлять больше людей в штрафную, после замен, это было необходимо, в первом тайме нам этого немного не хватало. Но это 3 очка, ни больше, ни меньше.
– Трудно играть в ограниченном пространстве?
– Конечно... На финальных стадиях все сборные очень уважают Португалию, защищаются очень низко и закрывают все зоны большую часть игры. Команды хорошие и хорошо организованные. Так или иначе, с упорством, мы добились 3 очков, – сказал полузащитник сборной Португалии.