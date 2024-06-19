Бернарду о 2:1 с Чехией: «Когда они забили, стало трудно переломить игру. На финальных стадиях все сборные очень уважают Португалию, защищаются очень низко»

Теги Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Чехии по футболу Евро-2024 Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва прокомментировал победу над Чехией.

Сборная Португалии одержала волевую победу на командой Чехии (2:1) на групповом этапе Евро-2024, забив победный гол на 92-й минуте.

Приятно ли побеждать таким образом?

– Конечно, приятно. Это облегчение. Когда Чехия забила, стало трудно переломить игру. Мы стали отправлять больше людей в штрафную, после замен, это было необходимо, в первом тайме нам этого немного не хватало. Но это 3 очка, ни больше, ни меньше.

Трудно играть в ограниченном пространстве?

– Конечно... На финальных стадиях все сборные очень уважают Португалию, защищаются очень низко и закрывают все зоны большую часть игры. Команды хорошие и хорошо организованные. Так или иначе, с упорством, мы добились 3 очков, – сказал полузащитник сборной Португалии.

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