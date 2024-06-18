Карел Поборски: «Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в старте. Время не остановить, ему 39 лет»
Карел Поборски считает, что Криштиану Роналду не должен играть в старте на Евро.
Сборные Португалии и Чехии встретятся в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Игра пройдет сегодня, 18 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Я давно говорил, что Криштиану Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в стартовом составе. Болельщики обеих команд будут от него без ума, но в его возрасте он уже не так хорош в плане построения игры и прессинга, как его более молодые партнеры. Я предпочитаю, чтобы он не играл в стартовом составе, он бы больше помог команде.
Я думаю, сам Роналду никогда этого не поймет. Я снимаю шляпу перед тем, что он сделал, благодаря его огромной уверенности в себе, но время не остановить, ему 39 лет. Мы не знаем, как обстоят дела с тренером Роберто Мартинесом, но писали, что у его предшественника Фернанду Сантуша была такая же проблема на чемпионате мира».
О том, что у Роналду семь результативных передач на чемпионатах Европы – на одну меньше, чем у Поборски, который является рекордсменом
«Меня не волнует индивидуальная статистика, гораздо важнее команда. Успех наших ребят в первом матче очень порадовал бы меня как болельщика сборной, а уже потом и как рекордсмена», – сказал бывший полузащитник сборной Чехии.
Во всем виноват Месси, который не уходит из сборной))
я за португальцев не болею, мне просто интересно посмотреть, что из этого выйдет
При этом, Роже Милла в старте не выходил. Он появлялся во втором тайме и менял игру волшебным образом. Камерун на том турнире забил 7 голов. Роже Милла сам забил 4, сделал 1 ассист и заработал пенальти, который реализовал его партнёр. Единственный гол без участия Роже Милла Камерун забил после дикого ляпа вратаря Аргентины Пумпидо.
Ну, и Роже Милла был моложе нынешнего Роналду...
У Роналду партнёры из топ-клубов, без него они выносят Швейцарию в плей-офф ЧМ 6-1, а на лавке Роналду сидеть не хочет и активно воняет через свои соцсети или соцсети своих сестёр...
Итого, Роналду хуже Роже Милла по всем параметрам.