Карел Поборски: «Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в старте. Время не остановить, ему 39 лет»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Чехии по футболу Карел Поборски Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фернанду Сантуш Роберто Мартинес Футбол

Карел Поборски считает, что Криштиану Роналду не должен играть в старте на Евро.

Сборные Португалии и Чехии встретятся в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2024. Игра пройдет сегодня, 18 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Я давно говорил, что Криштиану Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в стартовом составе. Болельщики обеих команд будут от него без ума, но в его возрасте он уже не так хорош в плане построения игры и прессинга, как его более молодые партнеры. Я предпочитаю, чтобы он не играл в стартовом составе, он бы больше помог команде.

Я думаю, сам Роналду никогда этого не поймет. Я снимаю шляпу перед тем, что он сделал, благодаря его огромной уверенности в себе, но время не остановить, ему 39 лет. Мы не знаем, как обстоят дела с тренером Роберто Мартинесом, но писали, что у его предшественника Фернанду Сантуша была такая же проблема на чемпионате мира».

О том, что у Роналду семь результативных передач на чемпионатах Европы – на одну меньше, чем у Поборски, который является рекордсменом

«Меня не волнует индивидуальная статистика, гораздо важнее команда. Успех наших ребят в первом матче очень порадовал бы меня как болельщика сборной, а уже потом и как рекордсмена», – сказал бывший полузащитник сборной Чехии.

67 комментариев
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Ну этот ЧЕ он отыграет в основе, а следующий, возможно, придется иногда начинать на лавке.
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Ответ Domian
Комментарий скрыт
так на чемпионате то роналду как раз и убрали из старта и все равно он крайний у тебя)))
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто такой обосратуш 52 лет Поборски ?
Финалист Евро-96, автор шикарного гола Португалии, лучшего наверное на этом чемпионате.
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У многих такие опасения. Сегодня увидим, в какой он форме. Все-таки и группа у Португалии очень легкая из-за расширения Евро. Интереснее всего, как Роналду покажет себя в плей-офф.
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Поборски в курсе, что Роналду собирается на следующий ЧМ?))
Во всем виноват Месси, который не уходит из сборной))
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Ответ Domian
Посмотрите на Евро 2020 и ЧМ 2022 как он себя показал в плей офф, так и сейчас будет.
Ты хочешь чтобы так было. Поставь дом на то что Роналду не забьет и Португалия проиграет. Ты же самый умный 😂
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резонные слова и достаточно всё адекватно объяснил. но со стороны всё равно интересно глянуть, может он за счёт голов напротив тащить их будет.

я за португальцев не болею, мне просто интересно посмотреть, что из этого выйдет
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раньше как-то играли без прессинга и футбол был сильнее в разы, а сейчас гегенпрессинг, поленья ,бегунки в старте,топ-игроков по пальцам пересчитать,в Германии-Кросс, в Англии -Беллингем , во Франции - Мбаппе...скукота, а не футбол
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Ответ Лютый альбинос
То есть Роналду не только рекордсмен Евро по забитым мячам, но и занимает второе место по передачам? И кто то спорит, что он ГОАТ?
Конечно гоат, его статистика по всем параметрам лучше статистики Месси на евро.
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Ответ Batitotti
Ну этот ЧЕ он отыграет в основе, а следующий, возможно, придется иногда начинать на лавке.
если так, то жаль Португалию
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Ответ Domian
Комментарий скрыт
Так нашу лепру тоже хотели выгнать из сборной болелы после позоров 15,16,18,19 годов. В 10,11 году тоже пускал жидкого с нулем ударов в створ на ЧМ.
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К сожалению да. Как джокер мин за 20-30 в конце. Или за 10-15.
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Ответ Domian
А может Месси поедет на ЧМ 2026 и Аргентина защитит титул. Я тогда не знаю какие действия предпринимать роналду. Разве что поехать на Мальдивы и там в местном чемпионате колотить голы. Он и его малолетняя фан база только рады будут. За матч можно будет по пять хет треков забивать.
Да он и сейчас не прочь в условную Камбоджу заглянуть, чтоб уничтожить недоедающих детей в любительской лиге👹
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На фоне мертвых Кейна, Лукаку, Жиру точно не затеряется
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А чем он хуже Роже Мила ?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А кто такой обосратуш 52 лет Поборски ?
Эх, сейчас бы Карела Поборски не знать
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Ответ Лютый альбинос
То есть Роналду не только рекордсмен Евро по забитым мячам, но и занимает второе место по передачам? И кто то спорит, что он ГОАТ?
Поборски уж точно не ездил на 6 Евро, чтобы добиться этого результата.
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у португалов великолепный состав, а с Рональду без Рональду...
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Ответ RomanKan
На фоне мертвых Кейна, Лукаку, Жиру точно не затеряется
а с Жиру что не так? У него был один момент после замены и там мячом подскочил перед ногой? Абсолютно любой не смог бы там нормально пробить
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Ответ Дмитрий Рабко
А чем он хуже Роже Мила ?
У Роже Милла партнёры были из камерунских клубов, второй французской лиги и человека три-четыре с опытом игры за аутсайдеров первой французской лиги.
При этом, Роже Милла в старте не выходил. Он появлялся во втором тайме и менял игру волшебным образом. Камерун на том турнире забил 7 голов. Роже Милла сам забил 4, сделал 1 ассист и заработал пенальти, который реализовал его партнёр. Единственный гол без участия Роже Милла Камерун забил после дикого ляпа вратаря Аргентины Пумпидо.
Ну, и Роже Милла был моложе нынешнего Роналду...
У Роналду партнёры из топ-клубов, без него они выносят Швейцарию в плей-офф ЧМ 6-1, а на лавке Роналду сидеть не хочет и активно воняет через свои соцсети или соцсети своих сестёр...
Итого, Роналду хуже Роже Милла по всем параметрам.
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Ответ Zenith forever
Не выйдет Рональду в основе. У португалов вполне вменяемый тренер, такой глупости не допустит.
Этот адекватный умудрился просрать золотое бельгийское поколение! Хотя думаю не только он один, но и бельгийская федерация тоже вместе с ним!
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Ответ Алексей Иванов
На этом Евро я вообще не видел прессинга
Посмотрите голы сборной Румынии.
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Ответ Domian
Марокко этого касания так и не дождался 😆
Может не стоило оставлять его на скамейке.
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Ответ Domian
А как Чехия? Не смотрел отбор. Это что то на уровне Люксембурга или нет?)
Чехия в разы сильнее Гватемалы. Не переживай. Даже учитывая, что это не Чехия времён, когда там играл Поборски. И Роналду забьёт.
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Роналду: «Карел Поборски... А это кто такой?»
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Если будет выходить на 20-30 минут то усилит в концовочках однозначно.
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Роналду это все равно уровень
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Вы вначале постарайтесь с его командой хотя бы в ничейку сыграть, а по том рассуждайте о слабости Портишей.
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Ещё матча не сыграла сборная Португалии. Пусть подождёт. Немало кому любопытно, как он на Евро себя поведёт.
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Всё может быть. Может и провалится. Скорее всего забьет 1 за турнир. Но в футболе есть что-то важнее прессинга
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