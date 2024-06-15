Киран Триппьер: «Способности и техника Фодена пугают. Люди не видят, что он делает на тренировках»

Киран Триппьер описал, насколько хорош Филип Фоден.

«Не могу выделять кого-то одного, потому что все у нас настоящие мастера, однако – это Фил Фоден. Он всегда был одним из моих любимых игроков.

Я могу сейчас вернуться в лагерь и застать его с мячом. Он одержим футболом.

Все видят, что он делает на поле, но не видят, что он делает на тренировках. Его видение поля, техника и способности просто пугают», – отметил защитник сборной Англии.