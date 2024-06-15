Киран Триппьер: «Способности и техника Фодена пугают. Люди не видят, что он делает на тренировках»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Киран Триппьер Филип Фоден Футбол

Киран Триппьер описал, насколько хорош Филип Фоден.

«Не могу выделять кого-то одного, потому что все у нас настоящие мастера, однако Фил Фоден – это Фил Фоден. Он всегда был одним из моих любимых игроков.

Я могу сейчас вернуться в лагерь и застать его с мячом. Он одержим футболом.

Все видят, что он делает на поле, но не видят, что он делает на тренировках. Его видение поля, техника и способности просто пугают», – отметил защитник сборной Англии.

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7 комментариев
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Фил хорош. Интересно, на каком уровне был бы Санчо, не уйди он из Сити
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+3
Фоден провёл лучший сезон в карьере. Должен показать лучшие качества важнейшем турнире.
+2
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+2
Ответ I PAINT IN BLUE
Фил хорош. Интересно, на каком уровне был бы Санчо, не уйди он из Сити
Пеп из Стоунза сделал качественного защитника. Думаю Санчо нашёл бы своё место.
+2
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+2
Я также недавно узнал , что Мусиала воспитанник Челси. :)
+1
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+1
Ответ los merengues
Ты же в курсе, что он воспитанник Сити?
Я что-то думал, что он в Дортмунд из Уотфорда уехал... да, точно, воспитанник...
+1
0
+1
Ответ I PAINT IN BLUE
Фил хорош. Интересно, на каком уровне был бы Санчо, не уйди он из Сити
Комментарий удален пользователем
Ответ Pirelli
Комментарий удален пользователем
Ты же в курсе, что он воспитанник Сити?
+1
-1
0
Ответ Pirelli
Комментарий удален пользователем
Ну так воспитанник Сити же
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