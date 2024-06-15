Футболистки «Барсы» отказались меняться футболками с соперницами из «Чивас» – у них мало комплектов формы из-за жесткой экономии клуба

Теги Барселона Ла Лига женский футбол игровая форма Футбол

Футболистки «Барселоны» не стали меняться футболками с соперницами.

Женская команда «Барселоны» обыграла «Чивас» в третьем матче Тура чемпионов (4:1) и гарантировала себе победу в товарищеском турнире. Два предыдущих матча – против «Америки» и «Тигрес» – каталонский клуб тоже выиграл.

По окончании игры футболистки мексиканской команды подошли к соперницам, чтобы обменяться футболками. Однако футболистки «Барсы» были вынуждены отказать им – у команды очень ограниченное количество комплектов формы.

Это ограничение связано с мерами, принятыми клубом с целью жесткой экономии. При этом у мужской команды такой проблемы нет. 

В сезоне-2023/24 женская команда «Барселоны» сделала квадрупл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов. 

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79 комментариев
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Обмен футболками прямо на поле должен быть обязательной частью женского футбольного матча. Глядишь, хоть так рейтинги вырастут
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17-й рычаг в действии 😎
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Это действительно смешно. Барселона, один из вроде как великих клубов (да и богатых) настолько бездарная в управлении, что экономит на комплектах формы как команда КФК. Зато до сих пор расплачивается с игроками, несколько лет как покинувшими этот цирк.
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Ответ Oliver Kromwel
Обмен футболками прямо на поле должен быть обязательной частью женского футбольного матча. Глядишь, хоть так рейтинги вырастут
Там, в основном, неначто смотреть. 😁
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+39
Ответ Oliver Kromwel
Обмен футболками прямо на поле должен быть обязательной частью женского футбольного матча. Глядишь, хоть так рейтинги вырастут
У футболисток особо многого не высмотришь.
Разве что у плохих, с папиной кассеты.
+41
-5
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Не, ну это уже просто смешно
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У меня футболка Барсы используется как половик в доме, могу отправить в Барселону в качестве гуманитарной помощи
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-3
+15
Помните как 2 года назад все шутили, что Барса скоро начнет экономить на туалетной бумаге, возможно это уже и не шутки вовсе)
+14
-1
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Ответ граф Якунин
Комментарий скрыт
Экономия должна быть разумной,а иначе это выглядит смешно.Какой смысл в экономии от этих 0,5% бюджета?Это тоже самое,когда для экономии Арсенал в свое время уволил своего талисмана.
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до чего меся клуб довел, до сих пор ему последние копейки отдают
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Рецепт популяризации женского футбола - играть в юбках длиной не ниже середины бёдра и обязательный обмен футболками каждые 5 минут. Вместо пива продавать на стадионе водку, увидел некрасивую футболистку, выпил рюмку, увидел ещё одну, снова выпил.
Табло с результатом матча можно убрать, раздевалки с дырочками в стене. Билеты на места с возможностью заглядывать в дырочку по цене суммы билетов на сектор
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+7
Ламин Ямаль - самый молодой игрок, при котором игроки женской барселоны отказались обмениваться футболками
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Хотел пошутить про рычаги, но в комментариях их уже достаточно и без меня
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Месси в это время получает зарплату в Барсе 😆

Больше чем семья)
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Вот он эффект месси, все никак не могут отправиться от той """" прибыли, которую он приносил"""""
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Эвребе в свое время много заплатили)
Теперь не хватает)
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Ответ Александр Бородин
Они играют в спортивных топиках, которые прижимают грудь к телу что бы было удобнее бегать, посмотри фотки футболисток вне игры
Я знаю про топики и футболисток видел в гражданке. Маловато там будет. Но мне всякие нравятся. 😊
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Ответ граф Якунин
Смысл всегда есть. 10 таких экономий по 0,5% бюджета это уже 5%
Тогда не лицемерьте и экономьте на мужской команде тоже
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Ответ граф Якунин
Смысл всегда есть. 10 таких экономий по 0,5% бюджета это уже 5%
А ещё на работниках можно отлично экономить: меньше зарплату платить, уволить побольше сотрудников, на оставшихся больше обязанностей навешать. Самые предприимчивые компании так делают🤐
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Надо дёрнуть за рычаг
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При такой экономии скоро и вымпелами во время приветствия обмениваться не будут, дал петюню и хорош!😂
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Ответ Oliver Kromwel
Обмен футболками прямо на поле должен быть обязательной частью женского футбольного матча. Глядишь, хоть так рейтинги вырастут
Можно было трусами поменяться
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Ответ Александр Бородин
Вот тебе для затравочки https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beauty/3247119.html
Мой любимый размер. Что бы в руку помещалось . 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Там, в основном, неначто смотреть. 😁
Они играют в спортивных топиках, которые прижимают грудь к телу что бы было удобнее бегать, посмотри фотки футболисток вне игры
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Хави: трусы Барселоны дорогие
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один дядя вова скажет "загнивающая европа! денег на футболки нет"
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Ахахаха😂😂😂
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Зато на, так называемые "консультации" от Негрейры, они тратили миллионы)
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Ответ граф Якунин
Удобно быть богатым за чужой счет, но Барселона не имеет владельца и разбирается со своими бюджетами сама. Очевидно, что руководство считает что эта экономия имеет смысл. Совершенно аналогична экономия переходить на энергосберегающие технологии, уменьшать расход воды и так далее.
Предлагаешь запретить всем мыться на стадионе и ехать домой?) Можно еще воду из дома таскать свою с обедами.
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Ответ граф Якунин
Экономия на такой фигне это как раз нормально. Не должно быть бездумного потребления и перепроизводства
"Перепроизводство" - либо миф, либо неизбежный итог производства, если оно не плановое (речь не про экономику, есличо). На ваш вкус, либо-либо.
"Бездумного потребления" не может существовать в принципе. У вас тут логическая ошибка.
Пардон за духоту, но вы пишете здравые слова о разумной экономии, а заканчиваете совсем за упокой :)
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