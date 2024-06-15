Футболистки «Барсы» отказались меняться футболками с соперницами из «Чивас» – у них мало комплектов формы из-за жесткой экономии клуба
Футболистки «Барселоны» не стали меняться футболками с соперницами.
Женская команда «Барселоны» обыграла «Чивас» в третьем матче Тура чемпионов (4:1) и гарантировала себе победу в товарищеском турнире. Два предыдущих матча – против «Америки» и «Тигрес» – каталонский клуб тоже выиграл.
По окончании игры футболистки мексиканской команды подошли к соперницам, чтобы обменяться футболками. Однако футболистки «Барсы» были вынуждены отказать им – у команды очень ограниченное количество комплектов формы.
Это ограничение связано с мерами, принятыми клубом с целью жесткой экономии. При этом у мужской команды такой проблемы нет.
В сезоне-2023/24 женская команда «Барселоны» сделала квадрупл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.
Разве что у плохих, с папиной кассеты.
Табло с результатом матча можно убрать, раздевалки с дырочками в стене. Билеты на места с возможностью заглядывать в дырочку по цене суммы билетов на сектор
Больше чем семья)
Теперь не хватает)
"Бездумного потребления" не может существовать в принципе. У вас тут логическая ошибка.
Пардон за духоту, но вы пишете здравые слова о разумной экономии, а заканчиваете совсем за упокой :)