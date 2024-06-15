Футболистки «Барсы» отказались меняться футболками с соперницами из «Чивас» – у них мало комплектов формы из-за жесткой экономии клуба

Футболистки «Барселоны» не стали меняться футболками с соперницами.

Женская команда «Барселоны» обыграла «Чивас» в третьем матче Тура чемпионов (4:1) и гарантировала себе победу в товарищеском турнире. Два предыдущих матча – против «Америки» и «Тигрес» – каталонский клуб тоже выиграл.

По окончании игры футболистки мексиканской команды подошли к соперницам, чтобы обменяться футболками. Однако футболистки «Барсы» были вынуждены отказать им – у команды очень ограниченное количество комплектов формы.

Это ограничение связано с мерами, принятыми клубом с целью жесткой экономии. При этом у мужской команды такой проблемы нет.

В сезоне-2023/24 женская команда «Барселоны» сделала квадрупл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также чемпионов.