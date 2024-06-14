Саудовский «Аль-Ахли» лидирует в борьбе за Осимхена, отступные – 120 млн евро. Форвард не нужен Конте в «Наполи»

Виктор Осимхен может перейти в межсезонье в «Аль-Ахли» из Джидды.

Саудовский клуб лидирует в борьбе за форварда « », который также интересен «ПСЖ», «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Новый главный тренер неаполитанцев планирует расстаться с 25-летним игроком сборной Нигерии, чьи отступные составляют 120 млн евро.

В 25 матчах минувшего сезона Серии А на счету 15 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.