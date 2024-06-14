Саудовский «Аль-Ахли» лидирует в борьбе за Осимхена, отступные – 120 млн евро. Форвард не нужен Конте в «Наполи»

Теги серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Виктор Осимхен Футбол

Виктор Осимхен может перейти в межсезонье в «Аль-Ахли» из Джидды.

Саудовский клуб лидирует в борьбе за форварда «Наполи», который также интересен «ПСЖ», «Арсеналу», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Новый главный тренер неаполитанцев Антонио Конте планирует расстаться с 25-летним игроком сборной Нигерии, чьи отступные составляют 120 млн евро.

В 25 матчах минувшего сезона Серии А на счету Осимхена 15 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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11 комментариев
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Конте style
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сейчас конте там дров наломает и уйдет
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Агент Хвичи: Ну и,что я вам говорил.
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Ответ Alex.K71
Осимхен не нужен Наполи? Пойду я глаза снова протру и ещё раз прочитаю, то ли я полный идиот, то ли Везувий Неаполь пеплом накрыл, спасайся кто может и не до футбола!! Вот это новость с грифом СРОЧНО в печать!!!🔥
Наполи больше нужны деньги, чем Осимхен. За счёт его продажи Конте может неплохо разгуляться на рынке.
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120 отступные? Срочно продать Дарвина и Гакпо и брать Осимхена)
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Ответ Танцуй Вини
Агент Хвичи: Ну и,что я вам говорил.
Хвича будет у него крайним защитником - типа Асамоа или Перишича)
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Ответ REDDEVIL
Хвича будет у него крайним защитником - типа Асамоа или Перишича)
Его Мозес играл шикарно в первый сезон
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