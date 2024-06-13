«Аль-Наср» интересуется ван Дейком и может сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира (Marca)
Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации Marca, в подписании защитника «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Наср».
Генеральный директор саудовского клуба встретился с представителем игрока и предложил контракт, согласно которому ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира.
Соглашение нидерландского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.