«Аль-Наср» интересуется ван Дейком и может сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира (Marca)

Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Marca, в подписании защитника « » заинтересован « ».

Генеральный директор саудовского клуба встретился с представителем игрока и предложил контракт, согласно которому ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира.

Соглашение нидерландского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.