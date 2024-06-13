«Аль-Наср» интересуется ван Дейком и может сделать его самым высокооплачиваемым защитником мира (Marca)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации Marca, в подписании защитника «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Наср».

Генеральный директор саудовского клуба встретился с представителем игрока и предложил контракт, согласно которому ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира.

Соглашение нидерландского футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до 2025 года. Его статистику можно найти здесь.

7 комментариев
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Технологии, фармакология, правильное питание, персональные тренировки сделали так, что топ футболисты могут оставаться топами до 35-37 лет, но Саудовская Аравия сделала всё, чтобы этот порог снизить до 28-32 лет)))
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Ответ Ебздрогыч
Если Начо 20 в год дают, то ван Дейку не меньше 50 видимо
Или 21 в год
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Ответ Leon Petov
Лапорт, Ван Дейк, Щенсны, топ защита собирается у Насра
Лапорт уже лыжи навострил оттуда. Писали несколько раз что он просил агента искать ему клуб в Европе.
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