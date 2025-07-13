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Оби Микел о «Челси»: «Санчес не принесет нам трофеи, мы не можем начать с ним новый сезон. У «Ливерпуля» и «Арсенала» есть вратари топ-класса, нам он тоже нужен»

Джон Оби Микел считает, что Роберт Санчес недостаточно хорош для основы «Челси».

«Многие болельщики «Челси» согласятся, что нам нужен еще один вратарь топ-класса, потому что Санчес не справляется. Ситуацию с вратарями нужно решить. Извините, мы не можем начать новый сезон с Санчесом.

Уверен, 99 % болельщиков «Челси» согласятся со мной, что Санчес – не тот вратарь, который принесет нам трофеи. Точно нет.

Пока что на клубном чемпионате мира все идет хорошо. Он допускал ошибки, но пока они не привели к голам, и нам повезло, мы забивали голы и хорошо оборонялись. Он не испытывал такого сильного давления.

Но перед сезоном, где у нас есть Премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок Англии и все такое, нам нужен вратарь топ-класса.

У таких команд, как «Ливерпуль» и «Арсенал» есть вратари топ-класса. Поэтому эту позицию необходимо привести в порядок, и я уверен, что владельцы это понимают», – заявил бывший полузащитник «Челси» в интервью talkSPORT.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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