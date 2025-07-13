«Великий!👏🏻🇮🇹». «Милан», «Интер», «Ювентус», «Наполи», «Рома» и сборная Италии поздравили Синнера с победой на «Уимблдоне»
«Милан», «Интер», «Ювентус» поздравили Янника Синнера с победой на «Уимблдоне».
23-летний итальянский теннисист в финале победил испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4) и впервые стал чемпионом «Уимблдона».
«Великий!👏🏻👏🏻👏🏻🇮🇹 🇮🇹 🇮🇹», – гласит запись в аккаунте сборной Италии в X.
«🏆👏💙», – поздравил чемпион Серии А «Наполи».
«День, который войдет в историю! Ты уникален, Янник 👑🎾», – написал «Милан».
«Незабываемая страница в истории итальянского тенниса 🇮🇹. Поздравляем, Яннник, с покорением «Уимблдона»-2025🏆👏», – говорится в посте «Интера».
«Поздравляем Янника Синнера, первого итальянца, выигравшего «Уимблдон» в одиночном разряде», – написал «Ювентус».
«🏆Синнер выиграл «Уимблдон»!🎾Исторический момент для итальянского спорта. Поздравляем, Янник!» – говорится в сообщении пресс-службы «Ромы».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт сборной Италии в X
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