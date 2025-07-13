«Милан» предлагает за Дуэ 18 млн евро, «Страсбур» хочет за правого защитника 28 млн
«Милан» предлагает за Гелу Дуэ меньше, чем хочет получить «Страсбур».
По данным L’Équipe, «россонери» сделали второе предложение о трансфере 22-летнего правого защитника сборной Кот-д′Ивуара – на 3 миллиона евро больше, чем до этого.
Теперь «Милан» готов заплатить за Гелу 18 миллионов евро, однако «Страсбур» хочет получить существенно больше.
Как сообщает Calciomercato.com, французы оценивают футболиста в 28 млн.
Гела – старший брат вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ. Подробная статистика защитника – здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
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