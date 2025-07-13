«Милан» предлагает за Дуэ 18 млн евро, «Страсбур» хочет за правого защитника 28 млн

«Милан» предлагает за Гелу Дуэ меньше, чем хочет получить «Страсбур».

По данным L’Équipe, «россонери» сделали второе предложение о трансфере 22-летнего правого защитника сборной Кот-д′Ивуара – на 3 миллиона евро больше, чем до этого.

Теперь «Милан » готов заплатить за Гелу 18 миллионов евро, однако «Страсбур » хочет получить существенно больше.

Как сообщает Calciomercato.com, французы оценивают футболиста в 28 млн.

Гела – старший брат вингера «ПСЖ» Дезире Дуэ. Подробная статистика защитника – здесь .