«Рома» хочет купить Фергюсона. «Брайтон» просит 45 млн евро за форварда, забившего 1 гол в сезоне АПЛ

«Рома» хочет подписать нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона.

По данным Джанлуки Ди Марцио , 20-летний ирландец дал согласие на переход в римский клуб, несмотря на интерес других команд.

Однако «Брайтон» намерен получить за Эвана 45 миллионов евро, а «Рома » надеется снизить цену.

В сезоне-2024/25 Фергюсон забил 1 гол в 13 матчах АПЛ за «Брайтон». Зимой он перешел в «Вест Хэм » на правах аренды, где в 8 играх не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь .