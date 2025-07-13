«Рома» хочет купить Фергюсона. «Брайтон» просит 45 млн евро за форварда, забившего 1 гол в сезоне АПЛ
«Рома» хочет подписать нападающего «Брайтона» Эвана Фергюсона.
По данным Джанлуки Ди Марцио, 20-летний ирландец дал согласие на переход в римский клуб, несмотря на интерес других команд.
Однако «Брайтон» намерен получить за Эвана 45 миллионов евро, а «Рома» надеется снизить цену.
В сезоне-2024/25 Фергюсон забил 1 гол в 13 матчах АПЛ за «Брайтон». Зимой он перешел в «Вест Хэм» на правах аренды, где в 8 играх не отметился результативными действиями. Его подробная статистика – здесь.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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