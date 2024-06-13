Дасаеву исполнилось 67 лет: «С каждым годом возраст прибавляется. Каждую ночь прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни – себе и всем близким»

Теги премьер-лига Россия Ринат Дасаев Чемпионат.com религия Футбол

Ринат Дасаев высказался о своем дне рождения.

13 июня бывшему вратарю «Спартака» и сборной СССР исполнилось 67 лет.

«Настроение хорошее. Все звонят, поздравляют со всего бывшего Союза – из Азербайджана, Армении, Грузии. Конечно, это все радостно, но сами знаете, с каждым годом возраст прибавляется. Стараемся оставаться бодрыми и молодыми.

Я человек верующий и каждую ночь перед сном прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни – себе и всем близким, друзьям. Чем больше проживешь, тем лучше будет семье», – сказал Дасаев

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4 комментария
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С Днём рождения, Ринат Файзрахманович. Здоровья Вам и Вашим близким!
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Ринат один из лучших вратарей мира1980-1990 годов. С днём рождения!!!
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Помню историю, как потерялся в Испании Дасаев. Был безработным полтора года, как жил не понятно.Тяжко было и стыдно. Журналист помог вернуться на Родину. С Днюхой!
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Ответ zakharov.s1977
С Днём рождения, Ринат Файзрахманович. Здоровья Вам и Вашим близким!
В сборной был просто Татарин. Погоняло 😊 А так то присоединяюсь.
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