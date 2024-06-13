Дасаеву исполнилось 67 лет: «С каждым годом возраст прибавляется. Каждую ночь прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни – себе и всем близким»

Ринат Дасаев высказался о своем дне рождения.

13 июня бывшему вратарю «Спартака» и сборной СССР исполнилось 67 лет.

«Настроение хорошее. Все звонят, поздравляют со всего бывшего Союза – из Азербайджана, Армении, Грузии. Конечно, это все радостно, но сами знаете, с каждым годом возраст прибавляется. Стараемся оставаться бодрыми и молодыми.

Я человек верующий и каждую ночь перед сном прошу у Всевышнего здоровья и долгих лет жизни – себе и всем близким, друзьям. Чем больше проживешь, тем лучше будет семье», – сказал .