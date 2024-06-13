Терзич об уходе из «Боруссии»: «Чувствую, что перезагрузка должна произойти с кем-то другим. Для меня было честью привести этот великий клуб к победе в Кубке и финалу ЛЧ»

Эдин Терзич объяснил решение покинуть дортмундскую «Боруссию».

Сегодня клуб принял отставку с поста главного тренера.

«Сейчас мне очень больно, но я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня покидаю «Боруссию». Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии, а совсем недавно и к финалу чемпионов.

После финала [Лиги чемпионов] на «Уэмбли» я попросил руководство о встрече. После девяти лет в «Боруссии», шесть из которых я провел в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера, я понимаю, что предстоящая перезагрузка должна произойти с кем-то другим на бровке.

Любой, кто со мной знаком, знает, что несколько недель в процессе принятия решения в моей груди бились два сердца. Но даже после активных переговоров мое ощущение не изменилось. Я всегда желаю « » только самого лучшего и говорю «спасибо» и «до свидания», – сказал Терзич.