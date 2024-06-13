Терзич об уходе из «Боруссии»: «Чувствую, что перезагрузка должна произойти с кем-то другим. Для меня было честью привести этот великий клуб к победе в Кубке и финалу ЛЧ»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА отставки Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич объяснил решение покинуть дортмундскую «Боруссию».

Сегодня клуб принял отставку Терзича с поста главного тренера.

«Сейчас мне очень больно, но я хотел бы сообщить, что с сегодняшнего дня покидаю «Боруссию». Для меня было огромной честью привести этот великий клуб к победе в Кубке Германии, а совсем недавно и к финалу Лиги чемпионов.

После финала [Лиги чемпионов] на «Уэмбли» я попросил руководство о встрече. После девяти лет в «Боруссии», шесть из которых я провел в тренерском штабе и два с половиной в качестве главного тренера, я понимаю, что предстоящая перезагрузка должна произойти с кем-то другим на бровке.

Любой, кто со мной знаком, знает, что несколько недель в процессе принятия решения в моей груди бились два сердца. Но даже после активных переговоров мое ощущение не изменилось. Я всегда желаю «Боруссии» только самого лучшего и говорю «спасибо» и «до свидания», – сказал Терзич.

11 комментариев
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Наверное ему очень обидно что клуб за который он болеет с детства, он мог привести к чемпионству или победе в лч, и каждый раз совсем чуть чуть не хватало
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+19
а запомнится что слил чемпионство
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Ответ rusik krasav4ik
ну да, без Ройса это будет же совсем другая команда, перезагружаемся шмели
Они и в этом сезоне можно сказать без Ройса были
+5
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+5
Ответ Олег Кондратов
а запомнится что слил чемпионство
нет, что дошел до финала ЛЧ и достойно проиграл очень сильной команде
+4
0
+4
ну да, без Ройса это будет же совсем другая команда, перезагружаемся шмели
+4
-2
+2
Эх, немного жаль. Пара важных проигранных матчей явно повлияла
+2
0
+2
По примеру Спалетти решил уйти на пике. Сейчас Терзич тренер, который вывел скромную Боруссию в финал ЛЧ. Через полгода/год он может быть уволен за неудовлетворительные результаты и его тренерская ценность сразу же упадёт
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Спасибо за неплохую работу
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До мужика просто дошло что его уровень как раз был виден в прошлом сезоне. Абсолютно бесхарактерная и хрупкая команда. А в этом сезоне позитивная тенденция наступила с приходом Шахина в тренерский штаб. Что уже многими отмечено. Честь и хвала ему что сам всё понял и не стал держаться за место. Всё таки болеет за клуб.
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Ответ akaAzazello
Эх, немного жаль. Пара важных проигранных матчей явно повлияла
Этот сезон в Бундеслиге он провалил полностью, и плохих матчей было намного больше чем хороших. Ну а прошлый чемпионат должны были конечно выигрывать, причём ещё за тур до конца, но судьи в конце сезона начали работать на Баварию. Ну а в последнем туре случилось то что случилось.В ЛЧ тоже играли неплохо, но до финала непобедимых команд не было, в том числе и ПСЖ(которых они были лучше как в группе, так и плей-офф) и даже не подари Матсен второй гол - всякое могло бы быть(в начале пошли бы куда активнее)
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хороший мужик и нормальный тренер, по-любому найдёт себя в другом клубе
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