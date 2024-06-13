«Марсель» хочет назначить Де Дзерби. Тренеру предложат 3-летний контракт, переговоры в процессе (Фабрис Хокинс)

Роберто Де Дзерби стал основным кандидатом на пост главного тренера «Марселя».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, стороны продвинулись в переговорах, но пока не достигли окончательного соглашения.

Французский клуб планирует предложить экс-тренеру «Брайтона» 3-летний контракт.

Отмечается, что кандидатура бывшего тренера «Порту» Сержиу Консейсау на данном этапе больше не рассматривается.