«Марсель» хочет назначить Де Дзерби. Тренеру предложат 3-летний контракт, переговоры в процессе (Фабрис Хокинс)
Роберто Де Дзерби стал основным кандидатом на пост главного тренера «Марселя».
По информации журналиста Фабриса Хокинса, стороны продвинулись в переговорах, но пока не достигли окончательного соглашения.
Французский клуб планирует предложить экс-тренеру «Брайтона» 3-летний контракт.
Отмечается, что кандидатура бывшего тренера «Порту» Сержиу Консейсау на данном этапе больше не рассматривается.
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