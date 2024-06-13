«Марсель» хочет назначить Де Дзерби. Тренеру предложат 3-летний контракт, переговоры в процессе (Фабрис Хокинс)

Теги Марсель лига 1 Франция возможные трансферы Сержиу Консейсау Роберто Де Дзерби Футбол

Роберто Де Дзерби стал основным кандидатом на пост главного тренера «Марселя».

По информации журналиста Фабриса Хокинса, стороны продвинулись в переговорах, но пока не достигли окончательного соглашения.

Французский клуб планирует предложить экс-тренеру «Брайтона» 3-летний контракт.

Отмечается, что кандидатура бывшего тренера «Порту» Сержиу Консейсау на данном этапе больше не рассматривается.

9 комментариев
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а стоило ли ради Марселя уходить из Брайтона?
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Вот это его уровень Шахтер,Брайтон, Марсель,Брага,Порту,а то сразу Милан,Юве,Бавария,Челси, МЮ ахаха,
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Ответ Roy Keane
а стоило ли ради Марселя уходить из Брайтона?
В лигу чемпионов проще заползти в Марселе, чем в Брайтоне
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Зачем менять шило на мыло!?
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Ультрас Марселя одобряют или нет, вот самый главный вопрос.
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Куда этого мэтра только не сватали, а реальность - Марсель пока. Учитывая какое-то вечное напряжение вокруг клуба, да и частенько внутри него, не самое спокойное место для обстоятельной и долгосрочной работы.
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Этот сезон он в Брайтоне провалил
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Я бы на месте де Дзерби не спешил
Там Боруссия Терзича уволила
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