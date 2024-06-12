Экс-игрока «Сосьедада» де Педро за «гендерное насилие» над женщиной приговорили к 9 месяцам тюрьмы. Еще одна потерпевшая заявила, что он сломал ей руку в двух местах

Экс-игрок «Реал Сосьедад» Хави де Педро попал в тюрьму за насилие над женщиной.

Как передает Marca, за «гендерное насилие» де Педро приговорен к 9 месяцам тюрьмы. Кроме того, ему запрещено приближаться менее чем на 300 метров к жертве, к ее дому и месту работы в течение года и четырех месяцев.

Отмечается, что после выдачи ордера на арест бывший футболист, выступавший за « », « » и «Перуджу», несколько раз менял место жительства, чтобы избежать ареста. Во вторник экс-футболист был задержан баскской полицией в сидрерии в Астигарраге, где он работал, после чего был доставлен в тюрьму для отбывания наказания.

Также сообщается, что за несколько дней до ареста де Педро еще одна женщина обвинила его в жестоком обращении и заявила в полицию. По ее словам, бывший футболист напал на нее и сломал руку в двух местах – жертва была вынуждена перенести операцию.

Как отмечает Noticias GIpuzkoa, в 2018 году де Педро был задержан по обвинению в нападении на свою девушку в отеле Сан-Себастьяна, однако впоследствии обвинения были сняты. Кроме того, в 2010-м экс-футболиста приговорили к 51 дню исправительных работ за угрозы в адрес бывшей девушки.