Вместо упавшего с трехколесного велосипеда Садилека в сборную Чехии на Евро вызван хавбек «Славии» Шевчик

Теги высшая лига Нидерланды Твенте Сборная Чехии по футболу Славия Прага травмы Евро-2024 Петр Шевчик Михал Садилек Футбол

Петр Шевчик вызван в сборную Чехии на Евро-2024 вместо Михала Садилека.

Напомним, Садилек не сможет сыграть на турнире из-за травмы. Как сообщает Sport.cz, 25-летний полузащитник «Твенте» упал с трехколесного электровелосипеда.

Шевчик, выступающий за пражскую «Славию», присоединится к сборной в четверг, когда команда вылетит в Гамбург перед чемпионатом Европы.

Чехия начнет выступление на Евро-2024 18 июня матчем против Португалии.

Пропуск Евро из-за падения с велика. Драма Садилека из Чехии

18 комментариев
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Что-то на уровне третьего вратаря шпор, который упал во время пробежки (то ли выгуливания собаки). Но там у них вообще все вратари ломались
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Мы предполагаем, а Бог располагает!
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Ну чех реально туповат. Я как то раз навернулся с большого двухколесного, а трех он вроде для мелких детей только. Был когда то велосипед Малыш и Дружок, неубиваемые агрегаты просто.
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Это круче, чем в фильме "Гол 2. Жизнь, как мечта". Здоровья.
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Это ж как надо было угореть, чтобы свалиться с трехколесного.
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Ответ Wiley Fox
Ну вот я перешёл по ссылке - там вообще нет про велосипед Под новостью этой от сунцовой перешёл - там про падение с велосипеда есть, но не про трёхколёсный. Это детский, что ли? У меня есть вопрос к редакторам новостей - вы кого набрали? Или это специально для местных детей? Для повышения самооценки россиян, что ли? Мол, смотрите, какие тупые чехи, что ли? Как падение с детского велосипеда может кому-то повредить, если только не упасть в пропасть на нём? Спортс, это же не первые такие новости. Вы чего этим добиваетесь? Чтобы у нормальных пользователей вопросы появились, что происходит на сайте?
С повышением самооценки думаю перегнул, но в целом да - вопрос абсолютно уместный) И ты не перввый кто его задает. Хорошее в спортсе это блоги хороших пользователей и коменты этих же пользователей. Все.
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Ответ Wiley Fox
Ну вот я перешёл по ссылке - там вообще нет про велосипед Под новостью этой от сунцовой перешёл - там про падение с велосипеда есть, но не про трёхколёсный. Это детский, что ли? У меня есть вопрос к редакторам новостей - вы кого набрали? Или это специально для местных детей? Для повышения самооценки россиян, что ли? Мол, смотрите, какие тупые чехи, что ли? Как падение с детского велосипеда может кому-то повредить, если только не упасть в пропасть на нём? Спортс, это же не первые такие новости. Вы чего этим добиваетесь? Чтобы у нормальных пользователей вопросы появились, что происходит на сайте?
Ты серьёзно думаешь что нельзя убиться на трёхколесном карте в горах?
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Ответ Wiley Fox
Ну вот я перешёл по ссылке - там вообще нет про велосипед Под новостью этой от сунцовой перешёл - там про падение с велосипеда есть, но не про трёхколёсный. Это детский, что ли? У меня есть вопрос к редакторам новостей - вы кого набрали? Или это специально для местных детей? Для повышения самооценки россиян, что ли? Мол, смотрите, какие тупые чехи, что ли? Как падение с детского велосипеда может кому-то повредить, если только не упасть в пропасть на нём? Спортс, это же не первые такие новости. Вы чего этим добиваетесь? Чтобы у нормальных пользователей вопросы появились, что происходит на сайте?
В тексте новость не от федерации, а от чешского ресурса про падение. Автопереводом получили "трёхколёсный велосипед", правильнее было бы перевести на английский и получить tricycle. Там вполне взрослое средство по Гуглу по "electric tricycle" находится
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