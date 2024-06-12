Вместо упавшего с трехколесного велосипеда Садилека в сборную Чехии на Евро вызван хавбек «Славии» Шевчик
Петр Шевчик вызван в сборную Чехии на Евро-2024 вместо Михала Садилека.
Напомним, Садилек не сможет сыграть на турнире из-за травмы. Как сообщает Sport.cz, 25-летний полузащитник «Твенте» упал с трехколесного электровелосипеда.
Шевчик, выступающий за пражскую «Славию», присоединится к сборной в четверг, когда команда вылетит в Гамбург перед чемпионатом Европы.
Чехия начнет выступление на Евро-2024 18 июня матчем против Португалии.
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