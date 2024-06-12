Вместо упавшего с трехколесного велосипеда Садилека в сборную Чехии на Евро вызван хавбек «Славии» Шевчик

Петр Шевчик вызван в сборную Чехии на Евро-2024 вместо Михала Садилека.

Напомним, не сможет сыграть на турнире из-за травмы. Как сообщает Sport.cz, 25-летний полузащитник « » упал с трехколесного электровелосипеда.

, выступающий за пражскую «Славию», присоединится к сборной в четверг, когда команда вылетит в Гамбург перед чемпионатом Европы.

Чехия начнет выступление на Евро-2024 18 июня матчем против Португалии.

Пропуск Евро из-за падения с велика. Драма Садилека из Чехии