Лисандро – лучший трансфер «МЮ» при тен Хаге по версии FourFourTwo. Антони, Батленд и Маунт – худшие
FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.
Первую строчку в списке британского журнала занял защитник Лисандро Мартинес. На последнем, 16-м, месте оказался полузащитник Мэйсон Маунт.
Весь рейтинг выглядит так:
1. Лисандро Мартинес;
2. Расмус Хейлунд;
3. Каземиро;
4. Андре Онана;
5. Кристиан Эриксен;
6. Джонни Эванс;
7. Марсель Забитцер;
8. Ваут Вегорст;
9. Софьян Амрабат;
10. Тирелл Маласиа;
11. Серхио Регилон;
12. Мартин Дубравка;
13. Алтай Байындыр;
14. Антони;
15. Джек Батленд;
16. Мэйсон Маунт.
На ближайшие пару лет, уверен, трансфер Хейлунда будет лучшим.