Лисандро – лучший трансфер «МЮ» при тен Хаге по версии FourFourTwo. Антони, Батленд и Маунт – худшие

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FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов «Манчестер Юнайтед» при Эрике тен Хаге.

Первую строчку в списке британского журнала занял защитник Лисандро Мартинес. На последнем, 16-м, месте оказался полузащитник Мэйсон Маунт.

Весь рейтинг выглядит так:

1. Лисандро Мартинес;

2. Расмус Хейлунд;

3. Каземиро;

4. Андре Онана;

5. Кристиан Эриксен;

6. Джонни Эванс;

7. Марсель Забитцер;

8. Ваут Вегорст;

9. Софьян Амрабат;

10. Тирелл Маласиа;

11. Серхио Регилон;

12. Мартин Дубравка;

13. Алтай Байындыр;

14. Антони;

15. Джек Батленд;

16. Мэйсон Маунт. 

18 комментариев
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Как Антони может быть худшим? 2 гола за один год мало что ли? Недоэксперты
+14
-1
+13
Ответ crociato
Если лучший - это Лисандро, который лечится больше чем играет, то плохи дела. Я бы Хейлунда поставил выше по этой причине
Если Хейлунд лучший трансфер МЮ за последние годы, тогда дела еще хуже.
+9
0
+9
Сейчас в новом сезоне обновит список)))))
+5
-2
+3
Ответ Cristiano Ronaldo
Всё по факту, кроме Байындыра, который не получил ни одного шанса от лысого
А Батлэнд типа получил?
+3
0
+3
Если лучший - это Лисандро, который лечится больше чем играет, то плохи дела. Я бы Хейлунда поставил выше по этой причине
+5
-3
+2
На сегодняшний момент, может рейтинг и правильный.
На ближайшие пару лет, уверен, трансфер Хейлунда будет лучшим.
+1
0
+1
Лучший трансфер тен хага это слив кринжа
+3
-3
0
Каземиро в тройке? Слишком высоко . я бы поставил его от 7 го до 10 го места.
0
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4-4-2 кто ты? 🤣🤣🤣 Прекрати выдумывать рейтинги
0
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Забитцер был очень удачным, жаль не оставили.
0
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Надо было не только места, но и некий рейтинг проставить, было бы удобнее для сравнения
0
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Онана, что там делает) Косякана вторая фамилия у этого чудика. В решающих матчах всегда пЛох
+2
-2
0
Насколько ж всё плохо, если 35-летний Эванс в числе лучших трансферов.
0
0
0
Офигеть, как он так за 24 месяца 16 человек в МЮ прогнал?🤦🏻‍♂️
0
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Ответ Cristiano Ronaldo
Всё по факту, кроме Байындыра, который не получил ни одного шанса от лысого
так же как не получили батлэнд и дубравка. и почему же тогда он должен быть выше их? с учетом того что алтай пришел за деньги, а батлэнда и дубравку взяли в аренду.
0
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