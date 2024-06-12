Президент «Монпелье» о влиянии телевещателей на трансферы клубов Лиги 1: «Canal+ хочет уничтожить французский футбол»

Президент «Монпелье» считает, что Canal+ убивает французский футбол.

Несколько дней назад RMC Sport сообщил, что чемпион Лиги 2 «Осер» не смог завершить сделку с «Аяччо» по трансферу лидера прошлого сезона Тима Жабола-Фолкарелли из-за неясной ситуации с правами на трансляцию во Франции.

Хотя Венсан Лабрюн, глава профессиональной футбольной лиги Франции (LFP), хотел привлечь не менее 1 млрд евро, ожидается, что эта сумма сократилась вдвое. Однако, даже с учетом суммы в 500 млн евро, ранее заинтересованные вещательные компании, такие как Canal Plus, beIN Sport, DAZN и Amazon Prime Video, еще не подали заявку. Ситуация становится все более тревожной, поскольку сезон начинается чуть более чем через два месяца.

В интервью L’Équipe президент «Монпелье» Лоран Николлен выразил недовольство сложившейся ситуацией и назвал Canal+ одной из причин происходящего.

«Очевидно, Canal Plus хочет уничтожить французский футбол. Да будет так. Если это и не убьет его, то, по крайней мере, ослабит и навредит ему.

Я никогда с ними не разговаривал. Я представляю не тот клуб, в котором они заинтересованы. У них никогда не хватало уважения или порядочности поговорить со мной. Есть несколько подобных клубов. Мы могли бы поговорить и продвинуться вперед в решении определенных вопросов. В какой-то момент жизни ты прячешь свое эго и самооценку в карман и смотришь в будущее», – заявил президент «Монпелье» и глава союза профессиональных клубов.

В то время как некоторые клубы могут быть финансово более стабильными и не полагаться исключительно на реализацию прав от трансляций для ведения бизнеса на трансферном рынке, «Монпелье» и другие клубы находятся в иной ситуации. Николлен признал, что «на сегодняшний день права на трансляцию не приносят ни евро. Так что на данный момент никаких трансферов нет».