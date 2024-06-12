«Карабах» сделал предложение «Краснодару» по Кади («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Краснодар Кади Футбол

«Карабах» направил «Краснодару» официальное предложение по трансферу Кади.

По данным «РБ Спорт», официальное предложение от «Карабаха» поступило в начале этой недели, стороны ведут переговоры. Сам Кади хочет покинуть кубанский клуб и вернуться в «Карабах», в котором ранее провел два сезона.

Контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Кади провел 33 матча во всех турнирах. 28-летний игрок забил четыре гола и стал автором трех результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

Кади покинет «Краснодар». Бразилец хочет вернуться в «Карабах» («РБ Спорт»)

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надо продавать. Так и не стал игроком основы, а когда выходит на замену производит противоречивое впечатление. Было пару важных мячей, но чаще порет моменты
+3
0
+3
Ответ Akhor100
Надо продавать. Так и не стал игроком основы, а когда выходит на замену производит противоречивое впечатление. Было пару важных мячей, но чаще порет моменты
Там в одном матче со Спартаком запорол столько, что на золото хватило бы
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий