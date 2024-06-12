«Карабах» сделал предложение «Краснодару» по Кади («РБ Спорт»)

«Карабах» направил «Краснодару» официальное предложение по трансферу Кади.

По данным «РБ Спорт», официальное предложение от «Карабаха» поступило в начале этой недели, стороны ведут переговоры. Сам Кади хочет покинуть кубанский клуб и вернуться в «Карабах», в котором ранее провел два сезона.

Контракт полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Кади провел 33 матча во всех турнирах. 28-летний игрок забил четыре гола и стал автором трех результативных передач. Его полная статистика доступна здесь.

Кади покинет «Краснодар». Бразилец хочет вернуться в «Карабах» («РБ Спорт»)