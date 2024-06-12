Микаутадзе опроверг переход в «Монако»: «Еще не определился с новым клубом». «Метц» может выкупить форварда у «Аякса» за 13 млн евро

Теги Лион Ланс Марсель Ренн Монако высшая лига Нидерланды Аякс лига 1 Франция возможные трансферы Метц Д2 Франция Жорж Микаутадзе Футбол

Жорж Микаутадзе опроверг информацию о решении перейти в «Монако».

Минувший сезон форвард провел в «Метце», куда был отдан «Аяксом» в аренду с правом выкупа за 13 млн евро. После вылета «Метца» в Лигу 2 23-летний игрок сборной Грузии выразил желание остаться в Лиге 1.

«Немного информации о моем трансфере. Я еще не определился с новым клубом. Буду рад сообщить о своем решении», – написал Микаутадзе в соцсетях.

По данным Ouest-france, помимо «Монако» на нападающего претендуют «Ренн», «Лион», «Марсель» и «Ланс».

В 20 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Микаутадзе 13 голов и 4 ассиста. Его полная статистика доступна здесь.

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2 комментария
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Откуда Мец такие деньги возьмёт, особенно учитывая вылет в Лигу 2? У них рекордный трансфер - 6,5 млн. евро.
Тут явно кто-то из клубов побогаче подсуетится типа Ланса или Марселя
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Надеюсь Марсель возьмёт его качественный нап сразу видно и усилит команду
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