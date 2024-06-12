Микаутадзе опроверг переход в «Монако»: «Еще не определился с новым клубом». «Метц» может выкупить форварда у «Аякса» за 13 млн евро

Жорж Микаутадзе опроверг информацию о решении перейти в «Монако».

Минувший сезон форвард провел в «Метце», куда был отдан « » в аренду с правом выкупа за 13 млн евро. После вылета « » в Лигу 2 23-летний игрок сборной Грузии выразил желание остаться в Лиге 1.

«Немного информации о моем трансфере. Я еще не определился с новым клубом. Буду рад сообщить о своем решении», – написал в соцсетях.

По данным Ouest-france, помимо « » на нападающего претендуют «Ренн», « », «Марсель» и «Ланс».

В 20 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету Микаутадзе 13 голов и 4 ассиста. Его полная статистика доступна здесь.