Клозе возглавил «Нюрнберг» из второй Бундеслиги

Теги Бавария Нюрнберг Мирослав Клозе бундеслига Германия Д2 Германия Футбол

Мирослав Клозе возглавил клуб из второй Бундеслиги.

46-летний немецкий специалист подписал контракт с «Нюрнбергом».

«Традиции, страсть, честный труд, замечательные болельщики – это все вещи, которые я люблю в футболе и которые я связываю с «Нюрнбергом». Поэтому возможность стать тренером здесь сразу привлекла меня.

У клуба отличная фундамент благодаря работе с молодежью, который мы хотим развивать. Я знаю и уважаю Йоти (спортивный директор – Спортс) много лет. Мы находимся на одной волне и в личном плане, и что касается взглядов на футбол. Теперь важно начать работу, взяться за дело и хорошо начать сезон», – сказал бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии.

Прошлый сезон «Нюрнберг» закончил на 12-м месте во второй Бундеслиге.

7 комментариев
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Ответ football.in.kg
"Мы находимся на одной волне и в личном плане" - корявая фраза. Находятся в личном плане. С переводом намудрили или как обычно?
Нормально перевели
+3
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Удачи лучшему бомбардиру за всю историю чемпионатов мира!
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"Мы находимся на одной волне и в личном плане" - корявая фраза. Находятся в личном плане. С переводом намудрили или как обычно?
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Саенко позовут в тренерский штаб?
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Германия, как есть) Удивительно, как по традиции WeiterAusbildung Клозе не отправился в третью или четвёртую Бундеслигу начинать тренерство))) Ведь обучение в Германии(неважно в какой сфере) в течении пяти-семи-десяти лет самая обычная практика.
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Лучший бомбардир ЧМ
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Ответ Искуственный интеллект
Нормально перевели
Можно было бы вот так перевести: "Мы находимся на одной волне в том, что касается и человеческих ценностей, и взглядов на футбол"
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