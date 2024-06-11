Клозе возглавил «Нюрнберг» из второй Бундеслиги

Мирослав Клозе возглавил клуб из второй Бундеслиги.

46-летний немецкий специалист подписал контракт с «Нюрнбергом».

«Традиции, страсть, честный труд, замечательные болельщики – это все вещи, которые я люблю в футболе и которые я связываю с « ». Поэтому возможность стать тренером здесь сразу привлекла меня.

У клуба отличная фундамент благодаря работе с молодежью, который мы хотим развивать. Я знаю и уважаю Йоти (спортивный директор – Спортс) много лет. Мы находимся на одной волне и в личном плане, и что касается взглядов на футбол. Теперь важно начать работу, взяться за дело и хорошо начать сезон», – сказал бывший нападающий «Баварии» и сборной Германии.

Прошлый сезон «Нюрнберг» закончил на 12-м месте во второй Бундеслиге.