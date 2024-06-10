Спаллетти о стиле итальянского футбола: «Нас знают, как хорошо играющих в обороне, но мы меняем подход. Хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали»

Лучано Спаллетти рассказал об изменении стиля футбола в Италии.

«Нас часто характеризуют или, по крайней мере, хорошо знают, как хорошо играющих в обороне и открывающих пространство для контратак.

Но мы меняем подход в Италии. Мы хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали. Мы хотим прессинговать, хотим играть от себя, но и обороняться как команда.

Футбол гибкий. Речь о поиске места на поле, потому что пространства между линиями больше нет. Пространство – это то место, где соперник оставляет пробелы», – сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.