Спаллетти о стиле итальянского футбола: «Нас знают, как хорошо играющих в обороне, но мы меняем подход. Хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали»

Теги Лучано Спаллетти Сборная Италии по футболу серия А Италия Футбол

Лучано Спаллетти рассказал об изменении стиля футбола в Италии.

«Нас часто характеризуют или, по крайней мере, хорошо знают, как хорошо играющих в обороне и открывающих пространство для контратак.

Но мы меняем подход в Италии. Мы хотим, чтобы игроки шли вперед, а не выжидали. Мы хотим прессинговать, хотим играть от себя, но и обороняться как команда.

Футбол гибкий. Речь о поиске места на поле, потому что пространства между линиями больше нет. Пространство – это то место, где соперник оставляет пробелы», – сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.

2 комментария
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Будет прикольно, если Спаллетти избавит сборную от вековой ставки на оборону при самом слабом поколении нападающих.
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Ответ Кино Музыка
Будет прикольно, если Спаллетти избавит сборную от вековой ставки на оборону при самом слабом поколении нападающих.
На прошлом евро куда ставка была?
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