Гасилин о «Зените»: «Чемпионский сезон не может быть провальным, это абсурд. То, что сделали команда и Семак, вызывает уважение» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Анатолий Гасилин Футбол

Алексей Гасилин высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

— Это лучший сезон, по‑твоему мнению?

— Сказать, что лучший сезон, не могу. С точки зрения интриги — да. Она была и вверху таблицы, и внизу. Все матчи в одно время, и вся страна у экранов телевизоров, и мы смотрим, кто вылетает, кто выигрывает. Победить мог каждый. С точки зрения болельщика — это классные эмоции.

— Что скажешь людям, которые считают, что это не самый лучший сезон для «Зенита» по игре?

— Не считаю так. Представьте, Сергей Богданович [Семак] становится шестой раз подряд чемпионом. Держать игроков мотивированными, не забивать в течение месяца – и стать чемпионом. У меня язык не поворачивается так сказать, что это неудачный сезон. Чемпионский сезон не может быть провальным. Это абсурд. 

То, что сделала команда, и, в частности, Сергей Богданович, вызывает уважение. С точки зрения того, что в моментах «Зенит» выглядел не так ярко, как в середине чемпионата – да. Но команда — это живой организм.

— «Динамо» само отдало чемпионство?

— С одной стороны, кто‑то отдал, а с другой – кто‑то забрал, — сказал бывший игрок «Зенита».

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4 комментария
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Сейчас польются традиционные сопли и стоны про богатый Зенит и нищие московские клубы перебивающиеся с хлеба на воду.
Несколько непонятно - Москва может платить зарплаты вдвое, а то и втрое выше чем в среднем по России, деньги стекаются в столицу потоком, так что мешает Собянину взять на содержание хотя бы один клуб, вероятнее всего Спартак, увеличить бюджет вдвое, накупить хороших игроков ( а не всякий мусор и отстой), и на равных соперничать с Зенитом?
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-4
+4
да уж совсем слабенько-только три трофея-совсем расслабились-Сталина на них нет
+2
0
+2
Ответ Вадим Евстратов
Сейчас польются традиционные сопли и стоны про богатый Зенит и нищие московские клубы перебивающиеся с хлеба на воду. Несколько непонятно - Москва может платить зарплаты вдвое, а то и втрое выше чем в среднем по России, деньги стекаются в столицу потоком, так что мешает Собянину взять на содержание хотя бы один клуб, вероятнее всего Спартак, увеличить бюджет вдвое, накупить хороших игроков ( а не всякий мусор и отстой), и на равных соперничать с Зенитом?
"что мешает Собянину взять на содержание хотя бы один клуб, вероятнее всего Спартак, " наверное мешает грязь, которая сопровождает Спартак все последние годы, от бромантана до кокаина и еще многое другое.
+3
-1
+2
Ответ Вадим Евстратов
Сейчас польются традиционные сопли и стоны про богатый Зенит и нищие московские клубы перебивающиеся с хлеба на воду. Несколько непонятно - Москва может платить зарплаты вдвое, а то и втрое выше чем в среднем по России, деньги стекаются в столицу потоком, так что мешает Собянину взять на содержание хотя бы один клуб, вероятнее всего Спартак, увеличить бюджет вдвое, накупить хороших игроков ( а не всякий мусор и отстой), и на равных соперничать с Зенитом?
Да даже не Собянину. Что, московские команды не могут спонсоров найти и проводить с ними последовательную работу? Да ни за что не поверю.
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