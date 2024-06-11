Гасилин о «Зените»: «Чемпионский сезон не может быть провальным, это абсурд. То, что сделали команда и Семак, вызывает уважение» 

Алексей Гасилин высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир РПЛ.

— Это лучший сезон, по‑твоему мнению?

— Сказать, что лучший сезон, не могу. С точки зрения интриги — да. Она была и вверху таблицы, и внизу. Все матчи в одно время, и вся страна у экранов телевизоров, и мы смотрим, кто вылетает, кто выигрывает. Победить мог каждый. С точки зрения болельщика — это классные эмоции.

— Что скажешь людям, которые считают, что это не самый лучший сезон для «Зенита» по игре?

— Не считаю так. Представьте, Сергей Богданович [Семак] становится шестой раз подряд чемпионом. Держать игроков мотивированными, не забивать в течение месяца – и стать чемпионом. У меня язык не поворачивается так сказать, что это неудачный сезон. Чемпионский сезон не может быть провальным. Это абсурд.

То, что сделала команда, и, в частности, Сергей Богданович, вызывает уважение. С точки зрения того, что в моментах «Зенит» выглядел не так ярко, как в середине чемпионата – да. Но команда — это живой организм.

— «Динамо» само отдало чемпионство?

— С одной стороны, кто‑то отдал, а с другой – кто‑то забрал, — сказал бывший игрок « ».