Венгер звал Мбаппе в «Арсенал»: «Килиана убедили продлить контракт, пообещав, что в «Монако» ему будет играть свободнее. Он принял правильное решение»

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Арсен Венгер рассказал, как пытался подписать Килиана Мбаппе в «Арсенал».

«Когда я увидел его детскую фотографию [в футболке «Арсенала»], у меня немного защемило сердце.

Я ездил к его родителям и пытался убедить их. В то время он был немного застенчив, и люди начинали просить у него его первые автографы в «Монако». В начале карьеры на тебя не оказывают слишком большого давления, и им удалось убедить его продлить контракт, пообещав, что в «Монако» ему будет играть свободнее, чем в «Арсенале», «Ливерпуле» или «Реале».

Можно сказать, что его родители дали ему хороший совет и что он принял правильное решение», – сказал бывший главный тренер «канониров» в эфире TF1. 

3 комментария
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И его и Беллингема их родители вели по карьере грамотно. Молодцы
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