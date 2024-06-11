Венгер звал Мбаппе в «Арсенал»: «Килиана убедили продлить контракт, пообещав, что в «Монако» ему будет играть свободнее. Он принял правильное решение»

Арсен Венгер рассказал, как пытался подписать Килиана Мбаппе в «Арсенал».

«Когда я увидел его детскую фотографию [в футболке « »], у меня немного защемило сердце.

Я ездил к его родителям и пытался убедить их. В то время он был немного застенчив, и люди начинали просить у него его первые автографы в «Монако». В начале карьеры на тебя не оказывают слишком большого давления, и им удалось убедить его продлить контракт, пообещав, что в « » ему будет играть свободнее, чем в «Арсенале», « » или « ».

Можно сказать, что его родители дали ему хороший совет и что он принял правильное решение», – сказал бывший главный тренер «канониров» в эфире TF1.