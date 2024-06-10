Товарищеские матчи. Нидерланды сыграют с Исландией, Польша против Турции, Чехия – Северная Македония

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Сборные проводят товарищеские матчи в преддверии Евро-2024.

В понедельник сборная Чехии примет команду Северной Македонии, Нидерланды сыграют с Исландией, а Польша – с Турцией.

Товарищеские матчи

Чехия – Северная Македония
Дата проведения
10 июня, 19.00, «Malšovická Aréna»
Онлайн матча

 

Польша – Турция
Дата проведения
10 июня, 21.45, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Нидерланды – Исландия
Дата проведения
10 июня, 21.45, «Фейеноорд»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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