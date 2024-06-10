Товарищеские матчи. Нидерланды сыграют с Исландией, Польша против Турции, Чехия – Северная Македония
Сборные проводят товарищеские матчи в преддверии Евро-2024.
В понедельник сборная Чехии примет команду Северной Македонии, Нидерланды сыграют с Исландией, а Польша – с Турцией.
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 10 июня, 19.00, «Malšovická Aréna»
- Дата проведения
- 10 июня, 21.45, «Национальный стадион»
- Дата проведения
- 10 июня, 21.45, «Фейеноорд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.