Бруну о критике сборной Португалии: «Мне нравится, когда говорят, что команда не так уж хороша. Это признак того, что люди многого ожидают от нас»

Бруну Фернандеш объяснил, почему ему нравится критика сборной Португалии.

В последнем товарищеском матче команда Роберто Мартинеса уступила сборной (1:2).

– После поражения от Хорватии какой главный аспект, по вашему мнению, нуждается в улучшении?

– Это было второе поражение [за три матча], но ничто не меняет наших ожиданий от чемпионата Европы, мы не хотели проигрывать, мы никогда этого не хотим, мы на уровне лучших и хотим соревноваться с лучшими.

[Хорватия] – очень хорошо подготовленная команда, с очень опытными игроками, финалист 2018 года, полуфиналист чемпионата мира в Катаре, там играют именитые игроки... Они создают трудности, когда владеют мячом, играют очень подвижно.

Мы работали над этим, но получили пенальти в свои ворота, не смогли распознать опасность в эпизоде со вторым голом, но мы уже знали, что есть аспекты, которые нужно улучшить. Мы не думаем, что все уже сделано, всегда есть аспекты, которые можно улучшить.

Мне нравится такой негатив, когда говорят, что наша сборная не так уж хороша: это признак того, что люди многого ожидают от сборной, и это означает, что у нас есть качество, позволяющее добиться большего. Мы знаем это, и в ближайшей игре у нас есть возможность исправиться, – сказал полузащитник сборной и « ».