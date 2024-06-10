Капитан «Наполи» Ди Лоренцо согласовал контракт с «Ювентусом» (Sportitalia)

Джованни Ди Лоренцо стал ближе к переходу в «Ювентус».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, капитан « » согласовал с туринцами условия контракта. Защитник ждет, когда договорятся клубы.

Главный тренер неаполитанцев пытался уговорить 30-летнего футболиста остаться, но не смог.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может обменять на вингера « » Федерико Кьезу.