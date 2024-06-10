Капитан «Наполи» Ди Лоренцо согласовал контракт с «Ювентусом» (Sportitalia)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Наполи Антонио Конте Джованни Ди Лоренцо Футбол

Джованни Ди Лоренцо стал ближе к переходу в «Ювентус».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, капитан «Наполи» согласовал с туринцами условия контракта. Защитник ждет, когда договорятся клубы.

Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте пытался уговорить 30-летнего футболиста остаться, но не смог.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может обменять Ди Лоренцо на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.

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26 комментариев
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Даже тревожно за парня, Неаполь он должен объезжать за несколько км…
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Очень крутое и топовое подписание для Юве
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Джунтоли +
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Отличные новости один за одним то Щенсны продают,то теперь Ди Лоренцо в шаге от перехода. Джунтоли пока хорошо работает
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Ответ AstaAsta
Даже тревожно за парня, Неаполь он должен объезжать за несколько км…
да ладно с игуаином тоже попы красные были,ничего кроме туалетной бумаги умнее не придумали..зато стал ЧИ..хыыы
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Хочется верить, что переход Ди Лоренцо - это усиление защитной линии Ювентуса.🤞
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Если это так, то Джунтоли будто читает мои комментарии) давным давно нужно было усилять правый фланг, со времен Лихта ни одного стабильного игрока не было там
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Ответ Дмитрий Шмелев
да ладно с игуаином тоже попы красные были,ничего кроме туалетной бумаги умнее не придумали..зато стал ЧИ..хыыы
Они еще пиццы давали бесплатно , если он травму получал 🤦🏻‍♂️
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Ответ Zidane 21
Джунтоли +
В обмен на кьезу ??? +?
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Ответ Rio de Janeiro
Лучший правый защитник Серии А и один из лучших в мире последние 2 сезона, хорош в сборной.Для Юве это точно усиление особенно на фоне приобретений последних лет
откуда такие деферамбы поешь,был бы лучшим и таким же крутым Неаполь бы его не отпустил ...
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Ди Лоренцо - топ. Ещё лет пять будет держать уровень. Все таки итальянский защитник. Стабильный и надёжный.
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Он же тупо игрок уровня Удинезе или Фиорентины, его брат близнец это Калабрия из Милана.
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Он сам по себе днарь.
А уж обмен на Кьезу - это днище которое даже Губке Бобу не снилось.
Бред.
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С одной стороны, повод вроде порадоваться, с другой... Почему Ювентус со времён Роналду не подписывает больше звёзд? И где работа на перспективных рынках? Почему Сити и Реал во всех странах мира ведут молодёжь, а Синьора только внутренний рынок осваивает?
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Ответ Дмитрий Шмелев
31 год чего уж там крутого то ?лавку перекрыть или что??
Лучший правый защитник Серии А и один из лучших в мире последние 2 сезона, хорош в сборной.Для Юве это точно усиление особенно на фоне приобретений последних лет
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Ответ Rio de Janeiro
Лучший правый защитник Серии А и один из лучших в мире последние 2 сезона, хорош в сборной.Для Юве это точно усиление особенно на фоне приобретений последних лет
Ты точно Ди Лоренцо с Карвахелем например не путаешь?) Он в защите нулевой, и всегда таким был. Может бегать вперед кончено, но возраст для крайка уже поджимает.
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И ты, брут…
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Считаю как избавились от Дибвлы и теперь сливают Кьезу , не може заслуживать похвалы .
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Наполи будет бороться за место в десятке .
Развалил злой гений - владелец чемпионскую команду за один сезон !
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Ответ OldRedWhite
Наполи будет бороться за место в десятке . Развалил злой гений - владелец чемпионскую команду за один сезон !
Если уйдут Осимхен, Хвича и ди Лоренцо, так и в десятке не окажутся. Тем более тренеров меняют как барышня перчатки во время бала.
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Ответ Вадим Евстратов
Если уйдут Осимхен, Хвича и ди Лоренцо, так и в десятке не окажутся. Тем более тренеров меняют как барышня перчатки во время бала.
Федуно Неаполитано !
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Ответ Вадим Евстратов
Если уйдут Осимхен, Хвича и ди Лоренцо, так и в десятке не окажутся. Тем более тренеров меняют как барышня перчатки во время бала.
Да, кстати, я так и не понял, зачем Конте в этот карнавал полез...
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