Капитан «Наполи» Ди Лоренцо согласовал контракт с «Ювентусом» (Sportitalia)
Джованни Ди Лоренцо стал ближе к переходу в «Ювентус».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia, капитан «Наполи» согласовал с туринцами условия контракта. Защитник ждет, когда договорятся клубы.
Главный тренер неаполитанцев Антонио Конте пытался уговорить 30-летнего футболиста остаться, но не смог.
Ранее сообщалось, что «Наполи» может обменять Ди Лоренцо на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу.
А уж обмен на Кьезу - это днище которое даже Губке Бобу не снилось.
Бред.
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