Гави не сыграет за «Барсу» раньше октября. В клубе ждут полного выздоровления хавбека, опасаясь рецидива

«Барселона» ожидает возвращения Гави не раньше осени.

Полузащитник «Барселоны», в конце ноября получивший травму крестообразных связок колена с повреждением мениска, продолжает восстановление, его реабилитация идет по плану.

Клуб не намерен форсировать возвращение 19-летнего Гави и будет ждать его полного выздоровления, понимая, что молодые игроки наиболее подвержены рискам рецидива при подобных травмах.

В «Барселоне» не ожидают, что Гави вернется раньше октября – не исключено, что испанец сможет сыграть лишь в ноябре.

В клубе и в окружении полузащитника считают, что игрок идеально подойдет схеме игры нового тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

Гави восстанавливается после «крестов» быстрее ожидаемого. Флик считает его важнейшей частью нового проекта «Барсы»