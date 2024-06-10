Гави не сыграет за «Барсу» раньше октября. В клубе ждут полного выздоровления хавбека, опасаясь рецидива

Теги Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу травмы Ханс-Дитер Флик Здоровье Гави Футбол

«Барселона» ожидает возвращения Гави не раньше осени.

Полузащитник «Барселоны», в конце ноября получивший травму крестообразных связок колена с повреждением мениска, продолжает восстановление, его реабилитация идет по плану.

Клуб не намерен форсировать возвращение 19-летнего Гави и будет ждать его полного выздоровления, понимая, что молодые игроки наиболее подвержены рискам рецидива при подобных травмах.

В «Барселоне» не ожидают, что Гави вернется раньше октября – не исключено, что испанец сможет сыграть лишь в ноябре.

В клубе и в окружении полузащитника считают, что игрок идеально подойдет схеме игры нового тренера каталонцев Ханса-Дитера Флика.

Гави восстанавливается после «крестов» быстрее ожидаемого. Флик считает его важнейшей частью нового проекта «Барсы»

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гави красава, мотивированный, кресты - не приговор. Вылечится и будет ещё лучше. Хотя, главное, чтобы как Педри не стал хрусталем. Игрок-то талантливый
+15
-2
+13
Ответ Pelerin
Неужели бчк начала учиться на своих ошибках? )
Причем тут бчк если он травму получил в сборной?
+9
0
+9
Поправляйся Гави 👍🏻
+5
-1
+4
Ответ Камо Мелкумян
Лучше бы мед.пермонал меняли .А то много травм и много на долги срок
А может лучше тренерскому штабу сборной не ставить своих основных игроков в ничего не значащих матчах ?)
Ведь Гави порвал кресты в матче, когда сборная Испании уже вышла на Евро.
+3
0
+3
Тренер Испании такой Чепух. Зачем нужно было загонять молодого, в матче , который ниче не давал
+2
-1
+1
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Так сказали,когда ты к друзьям на вечеринку не прищел?
+3
-2
+1
Лучше бы мед.пермонал меняли .А то много травм и много на долги срок
+2
-2
0
Лучше вылечиться до конца, чем полумера и получить рецидив.
0
0
0
Мало играют просто. Надо еще больше, чтобы годам к 25 все были ломаные-переломаные.
+1
-1
0
Горький опыт Фати и Педри хоть чему-то научил
0
0
0
Как раз вернётся к класико
Гави уже соскучился по своей игрушке деревингэму)
+2
-2
0
Карьера бруска закончилась
0
0
0
Странно. У куртуа тоже были кресты но он походу сезона успел вернутся🤔🤔🤔
0
0
0
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Зеленский
Комментарий скрыт
Нелепая стрелка)) позови старших, нужен соперник достойнее
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий