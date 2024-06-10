Гвардиола не вернется в «Барселону»: «Дверь закрыта»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не планирует возвращаться в «Барселону».

Действующий контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.

– Закрыта ли дверь для вашего возможного возвращения в «Барселону» в будущем?

– Да, дверь закрыта, – ответил Гвардиола.

Испанец возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 годы, завоевав с ним 14 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.

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87 комментариев
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А не в ту дверь Пеп не заходит, он для этого слишком умный
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Ещё бы. Пеп наверно самый тепличный тренер в истории футбола. Во всех его клубах, в которых он работал у него были идеальные условия, где буквально все подстроили под него. Сити вообще переманили чуть ли не всю верхушку Барселоны. Логично, что в нынешнюю барсу он даже не сунется. Ставить свой машинальный футбол со стариками и школьникам в составе он не осмелится.
+62
-21
+41
Ответ Папа Футбола
Гвардиола не дурак, в одну реку дважды не войдешь, а сейчас это даже не река а болото.
Анчелотти такой: я для вас штука какая-то, что ли?)
+56
-17
+39
Смешной вопрос конечно😃 зачем сверх успешному тренеру идти в кризисный клуб?
+32
-3
+29
Ответ Дмитрий Рабко
Комментарий скрыт
поломал и убил футбол... выздоравливайте
+21
-2
+19
Гвардиола не дурак, в одну реку дважды не войдешь, а сейчас это даже не река а болото.
+33
-18
+15
Ответ Игорь Новиков
Анчелотти такой: я для вас штука какая-то, что ли?)
Так одно дело в Реал, а другое в болото)
+25
-11
+14
Ответ Биомеханоид
А не в ту дверь Пеп не заходит, он для этого слишком умный
Он начал носить чёрную водолазку до того, как это стало мейнстримом. Гений 💀
+13
-1
+12
Кто бы сомневался. Это вам не денежные мешки тренировать.
+20
-11
+9
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё бы. Пеп наверно самый тепличный тренер в истории футбола. Во всех его клубах, в которых он работал у него были идеальные условия, где буквально все подстроили под него. Сити вообще переманили чуть ли не всю верхушку Барселоны. Логично, что в нынешнюю барсу он даже не сунется. Ставить свой машинальный футбол со стариками и школьникам в составе он не осмелится.
Где-то в сторонке смеется Зидан после слов про самого тепличного тренера
+20
-11
+9
Ответ Олег Карпов
Где-то в сторонке смеется Зидан после слов про самого тепличного тренера
Зидан в свой второй заход в сложнейших условиях взял ла лигу и был в полуфинале лч
+8
-2
+6
Ответ Олег Карпов
Где-то в сторонке смеется Зидан после слов про самого тепличного тренера
Зидан, который пришел после Бенитеса и отыграл очков 10 в лиге у Барсы с МСН, а потом пришел после Лопетеги и Солари, опустившие клуб на 3 место. Очень тепличные условия
+5
0
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ещё бы. Пеп наверно самый тепличный тренер в истории футбола. Во всех его клубах, в которых он работал у него были идеальные условия, где буквально все подстроили под него. Сити вообще переманили чуть ли не всю верхушку Барселоны. Логично, что в нынешнюю барсу он даже не сунется. Ставить свой машинальный футбол со стариками и школьникам в составе он не осмелится.
Илон Маск тоже в АвтоВАЗ не пойдет
+11
-7
+4
Ответ Биомеханоид
А не в ту дверь Пеп не заходит, он для этого слишком умный
Хави: а что так можно было?
+4
0
+4
А зачем ему это? В Барсе уже написана красивая история с его участием. Лучше уже не будет.
+5
-1
+4
Ответ Rinat Gazimzyanov
Всего 2ЛЧ с тем великим составом.
Нужно было минимум 6 лч брать, а лучше 12
+4
0
+4
Нет никакого смысла возвращаться, денег нет, возможностей усиления состава тоже.
А вторых Хави, Месси, Иньест не найти, только репутацию убьет, а болельщики бчк сожрут его за это
+5
-1
+4
Ответ Максим Семин
Нужно было минимум 6 лч брать, а лучше 12
При чем 12 ЛЧ за 5 лет
+3
0
+3
Ну после трансферов по 100 млн возвращаться ну сухой паек Гвардиоле явно не улыбается.
+5
-2
+3
Всегда можно вызвать службу вскрытия замков и дверей🤷‍♂️
+2
0
+2
No Money No Party
+6
-4
+2
Ответ Михо
Смешной вопрос конечно😃 зачем сверх успешному тренеру идти в кризисный клуб?
А как же семья, ДНК, Кройфф и т.п.? )
+2
-1
+1
Просто Барса всегда надеется, что придёт кто-то кто превзойдёт Пепа. Живёт будущим, а не прошлым. Хотя при Пепе оно было славным.
+1
0
+1
Ответ Михо
Смешной вопрос конечно😃 зачем сверх успешному тренеру идти в кризисный клуб?
чтобы вытаскивать его из болоты. вот тогда Пеп будет легендой
+1
0
+1
Ответ окечуква
А зачем ему это? В Барсе уже написана красивая история с его участием. Лучше уже не будет.
Всего 2ЛЧ с тем великим составом.
+1
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Англии бы его в 25 году перехватить для работы в сборной. Может у поколения шанс появится, хоть что-то взять.
+1
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В следующем году возьмет паузу, а потом в ПСЖ. на заслуженный отдых в слабой лиге с гарантированными победами.
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"Я еще дополнительно засов шпингалетного типа приделаю, на всякий." - добавил Пеп.
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Не очень понятно, в чем дело. Родные березки все-таки.
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Ответ Максим Семин
Нужно было минимум 6 лч брать, а лучше 12
Он 4 года тренировал. С таким подбором игроков два раза проиграть в полуфинале. Интеру и Челси.И ушёл страно.Придумал отмаз что не видел мотивации у себя и игроков. Бабки кончились у клуба и захотел уйти на величии.
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