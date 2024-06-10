Гвардиола не вернется в «Барселону»: «Дверь закрыта»
Пеп Гвардиола не планирует возвращаться в «Барселону».
Действующий контракт тренера с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2025 года.
– Закрыта ли дверь для вашего возможного возвращения в «Барселону» в будущем?
– Да, дверь закрыта, – ответил Гвардиола.
Испанец возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 годы, завоевав с ним 14 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.
А вторых Хави, Месси, Иньест не найти, только репутацию убьет, а болельщики бчк сожрут его за это