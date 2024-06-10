Гвардиола не вернется в «Барселону»: «Дверь закрыта»

Пеп Гвардиола не планирует возвращаться в «Барселону».

Действующий контракт тренера с « » рассчитан до лета 2025 года.

– Закрыта ли дверь для вашего возможного возвращения в «Барселону» в будущем?

– Да, дверь закрыта, – ответил .

Испанец возглавлял каталонский клуб с 2008 по 2012 годы, завоевав с ним 14 трофеев, в том числе 2 Лиги чемпионов.