Совладелец «Рексхэма» МакЭлхенни зовет Бэйла в клуб: «Предложение все еще в силе. Отпустим поиграть в гольф, когда потребуется отдых»

«Рексхэм» приглашает Гарета Бэйла в свой клуб.

Об этом заявил совладелец клуба Роб МакЭлхенни.

« все еще технически доступен! Я обратился к нему в прошлом году и просто скажу Гарету, что предложение все еще в силе.

Мы отпустим его поиграть в гольф, когда ему потребуется отдых. Если он будет приходить на 1-2 тренировки в неделю, мы решим, как предоставить ему 10 минут на поле», – сказал МакЭлхенни.

Валлийский футболист объявил о завершении карьеры в 2023 году.