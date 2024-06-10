Совладелец «Рексхэма» МакЭлхенни зовет Бэйла в клуб: «Предложение все еще в силе. Отпустим поиграть в гольф, когда потребуется отдых»

Теги премьер-лига Англия Гарет Бэйл Д3 Англия Рексхэм Футбол

«Рексхэм» приглашает Гарета Бэйла в свой клуб.

Об этом заявил совладелец клуба Роб МакЭлхенни.

«Гарет Бэйл все еще технически доступен! Я обратился к нему в прошлом году и просто скажу Гарету, что предложение все еще в силе.

Мы отпустим его поиграть в гольф, когда ему потребуется отдых. Если он будет приходить на 1-2 тренировки в неделю, мы решим, как предоставить ему 10 минут на поле», – сказал МакЭлхенни.

Валлийский футболист объявил о завершении карьеры в 2023 году.

3 комментария
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Скорее Гарет придёт поиграть в футбол, чтобы отдохнуть от гольфа
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Интересно, а Бейлу не обидно, что при разговорах о нём всегда упоминают гольф? Всё таки, это показывает его поведение и отношение к футболу, как «профессионала».
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Мак Мак Мак Мак Мак💪
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