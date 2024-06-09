«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»: «Мадридисты гордятся твоим третьим «Большим шлемом». Поздравляем, дорогой Карлос!»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Ролан Гаррос болельщики соцсети Карлос Алькарас Футбол

«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос».

В финале турнира испанский теннисист, болеющий за «Реал», победил Александра Зверева в пяти сетах.

«Поздравляем с твоим первым «Ролан Гаррос», дорогой Карлос! Мы, мадридисты, очень гордимся твоей третьей победой в турнирах «Большого шлема».

Сегодня ты позволил нам насладиться замечательной игрой. Великолепно! Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба в твиттере.

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3 комментария
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Алькарас этот в 21 год уже выиграл три разных ТБШ, если еще и Олимпиаду выиграет то вообще будет красавчик. В общем растёт новая легенда тенниса!
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Жаль баскетбольный Реал не взял Евролигу.Было бы всё вообще шоколадно
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Хороший год у Реала. Зверев болельщик Баварии, он был обречен к моему сожалению😃 хотя болел я за Карлитоса😊
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