«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»: «Мадридисты гордятся твоим третьим «Большим шлемом». Поздравляем, дорогой Карлос!»

«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос».

В финале турнира испанский теннисист, болеющий за « », победил Александра Зверева в пяти сетах.

«Поздравляем с твоим первым « », дорогой ! Мы, мадридисты, очень гордимся твоей третьей победой в турнирах «Большого шлема».

Сегодня ты позволил нам насладиться замечательной игрой. Великолепно! Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба в твиттере.