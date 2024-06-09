«Реал» поздравил Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»: «Мадридисты гордятся твоим третьим «Большим шлемом». Поздравляем, дорогой Карлос!»
«Реал» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос».
В финале турнира испанский теннисист, болеющий за «Реал», победил Александра Зверева в пяти сетах.
«Поздравляем с твоим первым «Ролан Гаррос», дорогой Карлос! Мы, мадридисты, очень гордимся твоей третьей победой в турнирах «Большого шлема».
Сегодня ты позволил нам насладиться замечательной игрой. Великолепно! Поздравляем!» – говорится в сообщении клуба в твиттере.