Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем. В следующем сезоне экс-тренер «Барсы» намерен взять паузу (Diario Sport)

Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем.

44-летний тренер, недавно уволенный из «Барселоны», не планирует возвращаться к работе в следующем сезоне, хотя уже пообщался с несколькими клубами, сообщает Sport.es.

После паузы специалисту было бы интересно поработать в . Он считает лигу интересной для себя.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В конце января он объявил, что покинет команду после окончания сезона.

В апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества, но в мае клуб решил уволить тренера.