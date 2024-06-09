Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем. В следующем сезоне экс-тренер «Барсы» намерен взять паузу (Diario Sport)

Теги премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем.

44-летний тренер, недавно уволенный из «Барселоны», не планирует возвращаться к работе в следующем сезоне, хотя уже пообщался с несколькими клубами, сообщает Sport.es.

После паузы специалисту было бы интересно поработать в АПЛ. Он считает лигу интересной для себя. 

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В конце января он объявил, что покинет команду после окончания сезона.

В апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества, но в мае клуб решил уволить тренера. 

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13 комментариев
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Удачи ему, как тренер он довольно-таки неплох!
+18
-7
+11
Будет веселить клубы апл своими истериками и удалениями,на большее этот физрук не годен)
+26
-16
+10
Ответ Vlad Zhadejko
Удачи ему, как тренер он довольно-таки неплох!
А как адекватный уравновешенный человек?)
+14
-8
+6
Как раз Сити освободится)
+2
-1
+1
Пусть в Ман Сити идет))
+1
0
+1
Возможно и получится. Тогда это будет диагноз клубу, а не Хави.
+1
0
+1
Выбор Хави в перспективе работать в АПЛ - правильный.
Это будет еще один опыт работы тренером - но уже в чужой лиге, с другой командой, а уже после АПЛ вернуться в Барсу - уже морально-психологически устойчивым/зрелым/опытным КОУЧЕМ и остаться затем в Барселоне до пенсии:))
+1
0
+1
Ответ kaka10
А как адекватный уравновешенный человек?)
Это один из критериев при приеме на работу в АПЛ?
+2
-2
0
Ответ Kluivert-88
Это один из критериев при приеме на работу в АПЛ?
Конечно
Это одна из многочисленных характеристик любого тренера
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