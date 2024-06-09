Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем. В следующем сезоне экс-тренер «Барсы» намерен взять паузу (Diario Sport)
Хави хочет возглавить клуб АПЛ в будущем.
44-летний тренер, недавно уволенный из «Барселоны», не планирует возвращаться к работе в следующем сезоне, хотя уже пообщался с несколькими клубами, сообщает Sport.es.
После паузы специалисту было бы интересно поработать в АПЛ. Он считает лигу интересной для себя.
Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В конце января он объявил, что покинет команду после окончания сезона.
В апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества, но в мае клуб решил уволить тренера.
Это будет еще один опыт работы тренером - но уже в чужой лиге, с другой командой, а уже после АПЛ вернуться в Барсу - уже морально-психологически устойчивым/зрелым/опытным КОУЧЕМ и остаться затем в Барселоне до пенсии:))
Это одна из многочисленных характеристик любого тренера