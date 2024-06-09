«Интер», «ПСЖ» и «Атлетико» могут отменить июльское турне по Китаю. Местные организаторы не заплатили клубам

«Интер», «ПСЖ» и «Атлетико» могут отменить июльское турне по Китаю из-за неуплат.

В конце июля европейские команды должны были сыграть ряд товарищеских матчей в Китае, но теперь их проведение находится под угрозой.

Сообщается, что местные организаторы на данный момент не расплатились с клубами.

Ранее в этом году были отменены товарищеские матчи в Китае с участием сборной Аргентины. Среди причин назывались проблемы с оплатой и коммерческие разногласия.

Отметим, что у « » в мае сменился владелец – им стал американский фонд Oaktree. Клуб достался структуре, так как прежний владелец – китайский бизнесмен Стивен Чжан – не погасил долг перед ней.