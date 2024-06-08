Каррера может покинуть «Асколи», если клуб продадут американскому фонду. При новом владельце будет новый тренер и другие футболисты («СЭ»)

Массимо Каррера может покинуть «Асколи».

Как сообщает « », нынешний клуб, с которым экс-тренер « » вылетел из Серии В, ведет переговоры о смене владельца. Нынешний хозяин Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.

При смене владельца у команды будет новый тренер и другие футболисты.

По данным источника, ситуация должна проясниться до конца июня.