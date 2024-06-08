Каррера может покинуть «Асколи», если клуб продадут американскому фонду. При новом владельце будет новый тренер и другие футболисты («СЭ»)

Теги Спартак Асколи серия А Италия Д2 Италия Д3 Италия Массимо Каррера Спорт-Экспресс Футбол

Массимо Каррера может покинуть «Асколи».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», нынешний клуб, с которым экс-тренер «Спартака» вылетел из Серии В, ведет переговоры о смене владельца. Нынешний хозяин Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.

При смене владельца у команды будет новый тренер и другие футболисты.

По данным источника, ситуация должна проясниться до конца июня.

8 комментариев
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Но хоть есть что вспомнить. А может Карреру обратно в РПЛ? Было бы интересно..)
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Может быть, кому-то это и интересно, но зачем всё это вываливать на спартаковские ветки?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Будет очень смешно, если вернув его в Спартак команда станет чемпионом. Но с другой стороны интересно тогда за что платили деньги Гершковичу, что там за мощ наших отечественных тренеров. Ну и станет понятно, что тренер из серии б вполне себе конкурент для наших григорянов:)
Хватит Вам уже ))
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Даже злорадства уже не осталось к этому lucky man - nobody man ))
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