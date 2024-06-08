Каррера может покинуть «Асколи», если клуб продадут американскому фонду. При новом владельце будет новый тренер и другие футболисты («СЭ»)
Массимо Каррера может покинуть «Асколи».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», нынешний клуб, с которым экс-тренер «Спартака» вылетел из Серии В, ведет переговоры о смене владельца. Нынешний хозяин Массимо Пульчинелли готов продать клуб американскому фонду, если тот подтвердит серьезность своих намерений.
При смене владельца у команды будет новый тренер и другие футболисты.
По данным источника, ситуация должна проясниться до конца июня.