Кроос о завистниках: «У них мнение, у меня – факты. Лучший сезон в «Реале» в 34 года. Многие считают, что я рано завершаю карьеру – это комплимент»

Тони Кроос ответил на вопрос об отношении к завистникам.

Немецкий полузащитник ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024. За 10 лет в « » футболист выиграл 23 трофея.

– Я хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего , который провел лучший сезон за «Реал». Я это сделал.

Я считаю комплиментом тот факт, что многие люди считают, что я завершаю карьеру слишком рано.

– Вы войдете в историю немецкого футбола как игрок с наибольшим количеством титулов и одним из лучших футболистов всех времен. Это важно для вас?

– На самом деле это очень важно для меня. Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор, как я начал заниматься футболом, я хотел добиться успеха.

Каждый титул был важен для меня. Победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном.

– А завистники?

– У них есть мнение. У меня – факты, – сказал Тони Кроос.