Кроос о завистниках: «У них мнение, у меня – факты. Лучший сезон в «Реале» в 34 года. Многие считают, что я рано завершаю карьеру – это комплимент»
Тони Кроос ответил на вопрос об отношении к завистникам.
Немецкий полузащитник ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024. За 10 лет в «Реале» футболист выиграл 23 трофея.
– Я хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, который провел лучший сезон за «Реал». Я это сделал.
Я считаю комплиментом тот факт, что многие люди считают, что я завершаю карьеру слишком рано.
– Вы войдете в историю немецкого футбола как игрок с наибольшим количеством титулов и одним из лучших футболистов всех времен. Это важно для вас?
– На самом деле это очень важно для меня. Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор, как я начал заниматься футболом, я хотел добиться успеха.
Каждый титул был важен для меня. Победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном.
– А завистники?
– У них есть мнение. У меня – факты, – сказал Тони Кроос.
Помню ещё были слухи про Милан. Я и сам думал, что на тот момент 33-летний Модрич уж после золотого мяча и в силу возраста начнет сдавать, а как выяснилось сам Лука ещё планировал провести в Реале долгие годы