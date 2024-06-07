Кроос о завистниках: «У них мнение, у меня – факты. Лучший сезон в «Реале» в 34 года. Многие считают, что я рано завершаю карьеру – это комплимент»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Футбол

Тони Кроос ответил на вопрос об отношении к завистникам.

Немецкий полузащитник ранее объявил о завершении игровой карьеры после Евро-2024. За 10 лет в «Реале» футболист выиграл 23 трофея.

– Я хочу, чтобы меня запомнили как 34-летнего Тони Крооса, который провел лучший сезон за «Реал». Я это сделал.

Я считаю комплиментом тот факт, что многие люди считают, что я завершаю карьеру слишком рано.

– Вы войдете в историю немецкого футбола как игрок с наибольшим количеством титулов и одним из лучших футболистов всех времен. Это важно для вас?

– На самом деле это очень важно для меня. Я всегда хотел выигрывать титулы. С тех пор, как я начал заниматься футболом, я хотел добиться успеха.

Каждый титул был важен для меня. Победа в Лиге чемпионов была большой мотивацией перед каждым сезоном.

– А завистники?

– У них есть мнение. У меня – факты, – сказал Тони Кроос.

15 комментариев
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Кто бы мог подумать, что из тройки Модрич - Кроос - Каземиро дольше всех за Реал будет играть самый старший хорват
+24
-1
+23
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Кто бы мог подумать, что из тройки Модрич - Кроос - Каземиро дольше всех за Реал будет играть самый старший хорват
Новости времен ЧМ-2018, когда Модрич уходит из Реала в Интер из-за возраста, теперь звучат как шутка.
+21
0
+21
Профессор футбола👍
+4
0
+4
А Ромка в этой новости про Месси уже писал?
+3
-2
+1
Ответ Cearvm
Новости времен ЧМ-2018, когда Модрич уходит из Реала в Интер из-за возраста, теперь звучат как шутка.
Да)
Помню ещё были слухи про Милан. Я и сам думал, что на тот момент 33-летний Модрич уж после золотого мяча и в силу возраста начнет сдавать, а как выяснилось сам Лука ещё планировал провести в Реале долгие годы
+1
0
+1
Ну Роналду в Юве был хорош, тока в Мю Тен Хаага был плох, как и команда впрочем, но Месси после Барсы конечно сразу сдулся, ожидали что в первом же сезоне в фермер лиге сделает 50+50
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Мне кажется Кроос - один из тех игроков, у которых в принципе нет хейтеров. Его все уважают. Так что о ком в последнем вопросе говорит журналист непонятно)
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Чтобы не писали злопыхатели, спасибо Тони за игру!👏👏👏
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Ответ Саша Вжухов
Лучше закончить как Крос, чем позориться как Роналду
Да согласен Лео и Криш скомкали конец клубной карьеры
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Ответ Саша Вжухов
Лучше закончить как Крос, чем позориться как Роналду
Но, с другой стороны, полно примеров, когда играют до 38-40 на топ-уровне (а Ягру уже сто лет в обед и он не супердавно ушел из большого спорта)
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Ответ as009595@icloud.com
Ну Роналду в Юве был хорош, тока в Мю Тен Хаага был плох, как и команда впрочем, но Месси после Барсы конечно сразу сдулся, ожидали что в первом же сезоне в фермер лиге сделает 50+50
Он и в Барселоне последние сезоны был далеко не тот что раньше.
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