Артур: «У «Зенита» позитивный образ в Бразилии, ведь много соотечественников в клубе. О команде говорили вообще все, когда Халк забивал»
Артур рассказал об отношении к «Зениту» в Бразилии.
Футболист начал играть за петербургский клуб со второй части сезона-2023/24.
– Когда ты только переезжал в Россию, что о знал о стране?
– Совсем немного. Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. А ещё слышал о холоде.
Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня, что это не так.
– А что знал о «Зените»?
– У «Зенита» позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду.
Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в РПЛ.
Прежде, когда команда играла в Лиге чемпионов или когда Халк забивал много голов, о «Зените» говорили вообще все!
Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел, – сказал полузащитник «Зенита» Артур.
Завистники кусают локти 😄