Артур: «У «Зенита» позитивный образ в Бразилии, ведь много соотечественников в клубе. О команде говорили вообще все, когда Халк забивал»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Халк Артур Гимараэс Футбол

Артур рассказал об отношении к «Зениту» в Бразилии.

Футболист начал играть за петербургский клуб со второй части сезона-2023/24.

– Когда ты только переезжал в Россию, что о знал о стране?

– Совсем немного. Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. А ещё слышал о холоде.

Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня, что это не так.

– А что знал о «Зените»?

– У «Зенита» позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду.

Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в РПЛ.

Прежде, когда команда играла в Лиге чемпионов или когда Халк забивал много голов, о «Зените» говорили вообще все!

Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел, – сказал полузащитник «Зенита» Артур.

6 комментариев
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Зенит выбрал верный курс!
Завистники кусают локти 😄
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Ну кстати, в Петербурге как раз холодно почти всегда, только летом тепло. Даже в мае адский ветер, часто пасмурно. Не то, что по меркам бразильцев, говорю как житель юга ЦФО.
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Не понимаю протестующих против бразильцев в Зените. Ведь все покупают иностранцев. И по всему миру. Зенит взял курс на Бразилию, где игроков можно даже с песочного пляжа набрать и будут лучшими.
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Халк недавно в Бразилии снова заколотил в сетку пушечный мяч. Вроде время идет, но он все еще мог бы быть полезен Зениту. Годика два точно.
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