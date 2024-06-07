Артур: «У «Зенита» позитивный образ в Бразилии, ведь много соотечественников в клубе. О команде говорили вообще все, когда Халк забивал»

Артур рассказал об отношении к «Зениту» в Бразилии.

Футболист начал играть за петербургский клуб со второй части сезона-2023/24.

– Когда ты только переезжал в Россию, что о знал о стране?

– Совсем немного. Знал, что Россия очень большая и что она далеко от Бразилии. А ещё слышал о холоде.

Если честно, немного опасался, что холодно в России всегда! Но зенитовские бразильцы убедили меня, что это не так.

– А что знал о «Зените»?

– У « » позитивный образ в Бразилии. Ведь много моих соотечественников или играло, или продолжает выступать за команду.

Поэтому в моей стране с повышенным интересом следят за тем, что происходит в .

Прежде, когда команда играла в Лиге чемпионов или когда забивал много голов, о «Зените» говорили вообще все!

Прекрасно знал, что это клуб-гегемон, который каждый год претендует на титулы. И в целом мои ожидания совпали с тем, что я увидел, – сказал полузащитник «Зенита» .