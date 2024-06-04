«Фиорентину» возглавил экс-тренер «Монцы» Палладино. Контракт – по схеме «2+1»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Раффаэле Палладино серия А Италия Монца Футбол

«Фиорентина» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду из Флоренции возглавил бывший тренер «Монцы» Раффаэле Палладино. Он сменил на этом посту Винченцо Итальяно.

Контракт с 40-лентим специалистом рассчитан на два года и содержит опцию продления еще на один сезон. 

Палладино возглавлял «Монцу» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла 12-е место в Серии А. 

Фото: https://www.acffiorentina.com/

10 комментариев
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ты дааже не ГРАЖДАНИН!
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Куда же перейдёт Итальяно!?
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Ответ hiper26
Куда же перейдёт Итальяно!?
В Италии пишут, что в Болонью
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Может стать хорошим апгрейдом для Фиорентины
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норм тренер, поднял Монцу, хоть там исполнители такие себе были, вот у фиалок состав заметно получше, конечно.
посмотрим, что выйдет из него
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интересно назначение, уровень команды монцы явно перерос, а вот получится ли что-то толковое с фиалками - посмотрим
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Хороший выбор.
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"Монца" - всё?
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если в дополнение к Палладино найдут хорошего мага и воина - будет отличная партия
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Чеканщик, Мостовой одобряет грамотный выбор.
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