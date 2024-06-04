«Фиорентину» возглавил экс-тренер «Монцы» Палладино. Контракт – по схеме «2+1»

«Фиорентина» объявила о назначении нового главного тренера.

Команду из Флоренции возглавил бывший тренер «Монцы» . Он сменил на этом посту .

Контракт с 40-лентим специалистом рассчитан на два года и содержит опцию продления еще на один сезон.

Палладино возглавлял «Монцу» с сентября 2022 года. В сезоне-2023/24 команда под его руководством заняла 12-е место в Серии А.

Фото: https://www.acffiorentina.com/