«Ман Сити» – главный претендент на Гимараэса из «Ньюкасла». Клуб готов актировать опцию выкупа за 100 млн фунтов

Бруно Гимараэс может перейти в «Манчестер Сити» из «Ньюкасла».

«Горожане» остаются главными претендентами на хавбека в том случае, если он уйдет из « ».

« » является единственным клубом, рассматривающим возможность активировать его пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов.

Сообщается, что клуб уже контактировал с представителями футболиста.

В прошлом сезоне забил 7 голов и сделал 8 передач в 37 матчах .