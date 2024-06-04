«Ман Сити» – главный претендент на Гимараэса из «Ньюкасла». Клуб готов актировать опцию выкупа за 100 млн фунтов
Бруно Гимараэс может перейти в «Манчестер Сити» из «Ньюкасла».
«Горожане» остаются главными претендентами на хавбека в том случае, если он уйдет из «Ньюкасла».
«Манчестер Сити» является единственным клубом, рассматривающим возможность активировать его пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов.
Сообщается, что клуб уже контактировал с представителями футболиста.
В прошлом сезоне Бруно Гимараэс забил 7 голов и сделал 8 передач в 37 матчах АПЛ.