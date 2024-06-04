«Ман Сити» – главный претендент на Гимараэса из «Ньюкасла». Клуб готов актировать опцию выкупа за 100 млн фунтов

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Бруно Гимараэс Футбол

Бруно Гимараэс может перейти в «Манчестер Сити» из «Ньюкасла».

«Горожане» остаются главными претендентами на хавбека в том случае, если он уйдет из «Ньюкасла».

«Манчестер Сити» является единственным клубом, рассматривающим возможность активировать его пункт о выкупе за 100 миллионов фунтов.

Сообщается, что клуб уже контактировал с представителями футболиста.

В прошлом сезоне Бруно Гимараэс забил 7 голов и сделал 8 передач в 37 матчах АПЛ.

13 комментариев
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Блин опять Эвертону достанется
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Где то в Лондоне тихо плачет Пакета
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А Тонали вернется или пока нет?
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Сити - ненасытная утроба. Когда же она лопнет? Шейхи заломят цену выше 100 явно
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Ответ Almaz KENZHEBEKOV
116 ое нарушение по ходу
Походу Сити снова чемпионат выигрывать собрался
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Ответ spartak_1988
Где то в Лондоне тихо плачет Пакета
Он сам виноват, нечего было ставки ставить… с учетом новости о возможном пожизненном отстранении от футбола, его никто не рискнет купить теперь
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