Круговой о целях в ЦСКА: «Иду с 9 выигранными титулами – хочу выиграть чемпионство и Кубок. Пускай хейтеры улыбаются, посмотрим, кто оказался прав на дистанции»
Данил Круговой заявил о планах выиграть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России с ЦСКА.
– Какая мечта у тебя?
– Иду в ЦСКА с 9 выигранными титулами. Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА.
Пускай хейтеры улыбаются, а мы потом посмотрим, кто оказался прав на дистанции. Верю, что все будет хорошо, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.
В минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России в 6-й раз подряд. ЦСКА завершил сезон на 6-м месте в турнирной таблице.
Последний раз армейцы побеждали в чемпионате в сезоне-2015/16 и выигрывали Кубок России в 2023 году.
То же с девятью титулами. Факт? Вроде факт (лень пересчитывать, но наверное). Но говорить об этом – дешёвый понт, даже если бы он в завоевании этих титулов был главный герой. А он вообще не был.
Так что удачи, конечно, пареньку, но гнутся пальцы у чела словно буйные щупальца.