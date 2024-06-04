Круговой о целях в ЦСКА: «Иду с 9 выигранными титулами – хочу выиграть чемпионство и Кубок. Пускай хейтеры улыбаются, посмотрим, кто оказался прав на дистанции»

Данил Круговой заявил о планах выиграть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России с ЦСКА.

– Какая мечта у тебя?

– Иду в с 9 выигранными титулами. Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА.

Пускай хейтеры улыбаются, а мы потом посмотрим, кто оказался прав на дистанции. Верю, что все будет хорошо, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России в 6-й раз подряд. ЦСКА завершил сезон на 6-м месте в турнирной таблице.

Последний раз армейцы побеждали в чемпионате в сезоне-2015/16 и выигрывали Кубок России в 2023 году.