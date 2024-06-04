Круговой о целях в ЦСКА: «Иду с 9 выигранными титулами – хочу выиграть чемпионство и Кубок. Пускай хейтеры улыбаются, посмотрим, кто оказался прав на дистанции»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Данил Круговой Футбол

Данил Круговой заявил о планах выиграть Мир РПЛ и Фонбет Кубок России с ЦСКА.

– Какая мечта у тебя?

– Иду в ЦСКА с 9 выигранными титулами. Хочу выиграть чемпионство и Кубок с ЦСКА.

Пускай хейтеры улыбаются, а мы потом посмотрим, кто оказался прав на дистанции. Верю, что все будет хорошо, – сказал экс-защитник «Зенита», перешедший в ЦСКА.

В минувшем сезоне «Зенит» выиграл чемпионат России в 6-й раз подряд. ЦСКА завершил сезон на 6-м месте в турнирной таблице.

Последний раз армейцы побеждали в чемпионате в сезоне-2015/16 и выигрывали Кубок России в 2023 году. 

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Мальчик думает, что у него есть хейтеры, как мило)
+14
-2
+12
С каждым новым его открыванием рта он становится все мерзотнее)
+15
-4
+11
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
С каждым новым его открыванием рта он становится все мерзотнее)
согласен ощущение как будто на крысу наступил
+11
-2
+9
Очень много Кругового.
+7
-1
+6
Интересно, а ему про Федотова уже сказали, не? )
+5
0
+5
с 9-ью Титулами!!! так сказал будто лигу разрывал с кубком и его немалая заслуга в этих титулах))) из серии Коваленко- 6 матчей 3 трофея(с)
+3
0
+3
С этим и останешься
+3
-1
+2
Ответ onegin2007
Очень много Кругового.
Очень мало половин
+2
0
+2
Ответ onegin2007
Очень много Кругового.
Это ж всё одно интервью. Человек перешёл из одного большого клуба в другой, межсезонье, решили по душам пообщаться, это нормально. Но столько у него апломба. Даже если и факты приводит, то с весьма комичным самолюбованием. Вот хотели если его на место Марсело. Может и хотели. Вдруг да. И вдруг даже сказали, дабы налить в уши мёду, что мы видим в тебе второго, мать его, Марсело! Мы не скажем тебе "второго престарелого Марсело", но такое желательно понять самому, и уж точно глупо пускай даже точно цитировать их елей в прессе. Что было адресовано тебе в качестве лизка задницы (хотя вот кто он такой, чтобы перед ним так стелились, но даже если представить, что так и сказали), в народе такое сравнение вызывает просто смех, поскольку всякий дешёвый понт смешон. Сказать, что тобой хотели заменить старого Марсело – почти не смешно, сказать, что в тебе видели второго Марсело без указания его возраста – смешно, даже если факт.
То же с девятью титулами. Факт? Вроде факт (лень пересчитывать, но наверное). Но говорить об этом – дешёвый понт, даже если бы он в завоевании этих титулов был главный герой. А он вообще не был.
Так что удачи, конечно, пареньку, но гнутся пальцы у чела словно буйные щупальца.
+1
0
+1
"бакс по 200"
+1
-1
0
А ФК ЦСКА о твоих планах знает?
0
0
0
Ответ Сергей Орлов
Мальчик думает, что у него есть хейтеры, как мило)
они есть у всех , вот у тебя даже сейчас
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий