Данил Круговой: «Однажды купил косуху за 300 тысяч – думал, буду крутой, как байкер. Надел всего раз. Сейчас лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки – полная переоценка ценностей»

Данил Круговой рассказал, как изменились жизненные приоритеты после женитьбы.

– Сегодняшний Данил Круговой отличается от того, который пять лет назад переходил в « »?

– Однозначно. Я повзрослел, стал серьезнее.

– Как к этому пришел?

– Во-первых, женился. Во-вторых, семь месяцев назад у меня родилась дочка. У супруги от первого брака есть еще два ребенка – можно сказать, что я многодетный батя! Живем все вместе такой дружной бандой. Короче – полная переоценка ценностей.

– В чем она проявляется?

– Например, раньше я тратил много денег на шмотки. Однажды купил косуху за 300 тысяч – думал, буду ходить крутой, как байкер. А по факту она оказалась очень тяжелой и непродуваемой, так что надел ее всего один раз.

Сейчас я лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки, чем возьму себе очередную бесполезную вещь, – сказал защитник .