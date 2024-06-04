Данил Круговой: «Однажды купил косуху за 300 тысяч – думал, буду крутой, как байкер. Надел всего раз. Сейчас лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки – полная переоценка ценностей»
Данил Круговой рассказал, как изменились жизненные приоритеты после женитьбы.
– Сегодняшний Данил Круговой отличается от того, который пять лет назад переходил в «Зенит»?
– Однозначно. Я повзрослел, стал серьезнее.
– Как к этому пришел?
– Во-первых, женился. Во-вторых, семь месяцев назад у меня родилась дочка. У супруги от первого брака есть еще два ребенка – можно сказать, что я многодетный батя! Живем все вместе такой дружной бандой. Короче – полная переоценка ценностей.
– В чем она проявляется?
– Например, раньше я тратил много денег на шмотки. Однажды купил косуху за 300 тысяч – думал, буду ходить крутой, как байкер. А по факту она оказалась очень тяжелой и непродуваемой, так что надел ее всего один раз.
Сейчас я лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки, чем возьму себе очередную бесполезную вещь, – сказал защитник ЦСКА.
вот просто зачем??
Возьмите лучше интервью у его жены, вот где реально мегамозг - женить на себе футболера-миллионера, когда у тебя двое детей - это гениально! Она может курсы открывать за бешеные деньги для подружек и жен футболистов, она реально крутая!
бгг
Почему у диванных донжуанов так бомбит? Не на вас женился😂?
Отхватила молодого, туповатого футболиста, который получает весьма не хилые бабки.
Уже и общего с ним ребенка заделать успели, считай, все, в накладе в любом случае уже не останется.