Данил Круговой: «Однажды купил косуху за 300 тысяч – думал, буду крутой, как байкер. Надел всего раз. Сейчас лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки – полная переоценка ценностей»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Данил Круговой деньги Футбол

Данил Круговой рассказал, как изменились жизненные приоритеты после женитьбы.

– Сегодняшний Данил Круговой отличается от того, который пять лет назад переходил в «Зенит»?

– Однозначно. Я повзрослел, стал серьезнее.

– Как к этому пришел?

– Во-первых, женился. Во-вторых, семь месяцев назад у меня родилась дочка. У супруги от первого брака есть еще два ребенка – можно сказать, что я многодетный батя! Живем все вместе такой дружной бандой. Короче – полная переоценка ценностей.

– В чем она проявляется?

– Например, раньше я тратил много денег на шмотки. Однажды купил косуху за 300 тысяч – думал, буду ходить крутой, как байкер. А по факту она оказалась очень тяжелой и непродуваемой, так что надел ее всего один раз.

Сейчас я лучше потрачу деньги на детские подгузники и игрушки, чем возьму себе очередную бесполезную вещь, – сказал защитник ЦСКА.

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28 комментариев
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зачем в таком возрасте молодом жениться на дважды чужаком пробитой РСПхе???
вот просто зачем??
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Во-первых, женился. Во-вторых, семь месяцев назад у меня родилась дочка. У супруги от первого брака есть еще два ребенка – можно сказать, что я многодетный батя!

Возьмите лучше интервью у его жены, вот где реально мегамозг - женить на себе футболера-миллионера, когда у тебя двое детей - это гениально! Она может курсы открывать за бешеные деньги для подружек и жен футболистов, она реально крутая!
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буду как байкер без байка. Тут вспоминается анекдот про серьгу в ухе)
+9
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Типу всего 26, а уже сандалики покупает для чужих детей
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+6
Ответ Счастье жить
парень взял разведенку с детьми, давайте оценим бгг
настоящий мужчина. взял на себя ответственность
+14
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+5
Служил Данила футболистом, Данила мячики пинал)
+6
-1
+5
Ответ LimonAd
Комментарий скрыт
лови минус
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У старинушки три сына: Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был Данила
+7
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+4
парень взял разведенку с детьми, давайте оценим

бгг
+13
-10
+3
Ответ Alex777
К сожалению не всем это в голову приходит
Да ладно. Подгузники и игрушки это необходимость и обязанность. Тоже мне переоценка ценностей . 😊
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+3
Ответ адекватное мнение
зачем в таком возрасте молодом жениться на дважды чужаком пробитой РСПхе??? вот просто зачем??
Значит полюбил.
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Поди филипп пляйн, у друга такая же и стоила столько же. Нормально, кстати, выглядит
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"Во первых женился" дальше можно не продолжать)
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Ну нравится ему эта женщина, это его дело. Вот вообще все равно. Идея текста то про ценности.
Почему у диванных донжуанов так бомбит? Не на вас женился😂?
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Мем с Шариковым из Собачьего сердца
+1
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Ответ Счастье жить
парень взял разведенку с детьми, давайте оценим бгг
А бгг к чему?
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Ответ адекватное мнение
зачем в таком возрасте молодом жениться на дважды чужаком пробитой РСПхе??? вот просто зачем??
А прикинь, как ей фартануло?)
Отхватила молодого, туповатого футболиста, который получает весьма не хилые бабки.
Уже и общего с ним ребенка заделать успели, считай, все, в накладе в любом случае уже не останется.
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Боже, какое шикарное интервью.
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Ответ адекватное мнение
зачем в таком возрасте молодом жениться на дважды чужаком пробитой РСПхе??? вот просто зачем??
Учитывая, что он наговорил до этого, всё становится понятно.
+2
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Ответ адекватное мнение
зачем в таком возрасте молодом жениться на дважды чужаком пробитой РСПхе??? вот просто зачем??
Было значит у отца три сына. И вот того самого, футболиста, хитрая баба с двумя спиногрызами грамотно охомутала. Ну что ж, браво, нашла инвестора для своих детей))
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Ответ Ебздрогыч
Во-первых, женился. Во-вторых, семь месяцев назад у меня родилась дочка. У супруги от первого брака есть еще два ребенка – можно сказать, что я многодетный батя! Возьмите лучше интервью у его жены, вот где реально мегамозг - женить на себе футболера-миллионера, когда у тебя двое детей - это гениально! Она может курсы открывать за бешеные деньги для подружек и жен футболистов, она реально крутая!
Так ей тоже мозгов особо не нужно. Губы бантиком и вперед
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Ответ Оператор Дзюбы
настоящий мужчина. взял на себя ответственность
ответственность за чужих детей ну ок
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когда наши ногомячисты молчат, выглядят более менее пристойно... но только откроют рот - дитя малое без мозгов.
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Косуха и должна быт тяжелой и непродуваемой, ее главная задача чтоб во время езды ветер не продувал, и при падении об асфальт кожа не снялась с рук и торса
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