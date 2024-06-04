Ольмо об Испании на Евро: «У нас одна из сложнейших групп, но, чтобы выиграть турнир, нужно обыгрывать лучших. Мы амбициозны»

Теги бундеслига Германия Сборная Испании по футболу Евро-2024 РБ Лейпциг Дани Ольмо Футбол

Дани Ольмо рассказал, что Испания нацелена на победу на Евро-2024.

– Состав сборной объявили со слоганом «Идем за четвертым» (Испания выигрывала Евро в 1964-м, 2008-м и 2012-м – Спортс). Амбициозная цель.

– Да, мы амбициозны. У нас хороший ритм, мы выдавали хорошие отрезки, недавно выиграли Лигу наций. Знаем, что будет трудно, начиная с группы, ведь она одна из сложнейших (Испания сыграет в группе с Хорватией, Италией и Албанией – Спортс). Но, чтобы выиграть турнир, нужно обыгрывать лучших. Мы все очень мотивированы.

– Вы стартуете против Хорватии, это по-настоящему особенная страна для вас (Ольмо играл за загребское «Динамо» с 2015-го по 2020-й – Спортс).

– Это мой второй дом, очень люблю эту страну. Мы уже дважды играли с Хорватией: на прошлом Евро выиграли в экстра-таймах, а в Лиге наций – по пенальти. Нам всегда было сложно против них. Начать турнир против них – особенное чувство, тем более на Олимпийском стадионе в Берлине, где я дважды выигрывал Кубок с «Лейпцигом». Нет лучшего варианта для начала.

– И, раз мы об этом, то и закончить. Ведь на этом стадионе пройдет финал.

– Верно. Мы хотим начать и закончить в Берлине, – сказал Ольмо.

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3 комментария
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Обычно из тяжелых групп в плей офф недолго играют))
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Нужен нападающий.
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Обычно из тяжелых групп в плей офф недолго играют))
Как раз таки не совсем. некоторых это делает сильнее. Некоторых команд это закаляет или даже помогает. вот например прошел бы Дортмунд Псж в 1/4 если бы они не встречались в группе?
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