Ольмо об Испании на Евро: «У нас одна из сложнейших групп, но, чтобы выиграть турнир, нужно обыгрывать лучших. Мы амбициозны»

Дани Ольмо рассказал, что Испания нацелена на победу на Евро-2024.

– Состав сборной объявили со слоганом «Идем за четвертым» ( выигрывала в 1964-м, 2008-м и 2012-м – Спортс). Амбициозная цель.

– Да, мы амбициозны. У нас хороший ритм, мы выдавали хорошие отрезки, недавно выиграли Лигу наций. Знаем, что будет трудно, начиная с группы, ведь она одна из сложнейших (Испания сыграет в группе с Хорватией, Италией и Албанией – Спортс). Но, чтобы выиграть турнир, нужно обыгрывать лучших. Мы все очень мотивированы.

– Вы стартуете против Хорватии, это по-настоящему особенная страна для вас ( играл за загребское «Динамо» с 2015-го по 2020-й – Спортс).

– Это мой второй дом, очень люблю эту страну. Мы уже дважды играли с Хорватией: на прошлом Евро выиграли в экстра-таймах, а в Лиге наций – по пенальти. Нам всегда было сложно против них. Начать турнир против них – особенное чувство, тем более на Олимпийском стадионе в Берлине, где я дважды выигрывал Кубок с « ». Нет лучшего варианта для начала.

– И, раз мы об этом, то и закончить. Ведь на этом стадионе пройдет финал.

– Верно. Мы хотим начать и закончить в Берлине, – сказал Ольмо.