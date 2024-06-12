Кто выйдет из группы A в плей-офф Евро 2024

На Евро 2024 в группе А будут играть хозяева турнира сборная Германии. Компанию ей составят команды Венгрии, Швейцарии и Шотландии.

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Группа А – начало матчей

Матчи в группе А пройдут с 14 июня по 23 июня. Команды сыграют на четырех стадионах. Время начала всех встреч соперников указано московское.

14 июня. 22:00. Германия — Шотландия, Арена Мюнхен, Мюнхен

15 июня. 16:00. Венгрия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

19 июня. 19:00. Германия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

19 июня. 22:00. Шотландия — Швейцария, Кельн Штадион, Кельн

23 июня. 22:00. Швейцария — Германия, Франкфурт Арена, Франкфурт-на-Майне

23 июня. 22:00. Шотландия — Венгрия, Штутгарт Арена, Штутгарт

Статистика и рейтинг команд

Сборная Германии безусловный фаворит квартета. Она трижды в истории становилась обладателем Кубка Анри Делоне. Правда, в последние годы Бундесманшафт чаще огорчает своих болельщиков, нежели радует. В связи с этим большие надежды возлагаются на нового тренера Юлиана Нагельсманна и возвращение в команду после длительного перерыва Тони Крооса. Немцы не участвовали в отборе, но играли контрольные поединки и в последних смотрелись очень хорошо. При этом в рейтинге ФИФА команда занимает 16 строчку. В 2014 года у команды нет больших успехов разве что победа на Кубке конфедераций в 2017 году. Пора вновь возвращаться на первые позиции и где это лучше сделать, если не дома.

За второе место развернется борьба между остальными тремя командами. У сборной Швейцарии больше опыта, она регулярно на крупных турнирах выходит в плей-офф. Но у нее тоже новый тренер. На смену Владимиру Петковичу пришел Мурат Якин, и ему еще предстоит проявить себя. По крайней мере в отборочном турнире швейцарцы уступили первое место сборной Румынии. В рейтинге ФИФА команда на 19 строчке.

Учитывая, что в плей-офф могут выйти три команды из каждой группы, есть шансы и у оставшихся двух, но для этого им надо набрать, как минимум, три очка. В этом плане решающим может оказаться поединок между сборными Шотландии и Венгрии 23 июня. Сборная Венгрии благодаря расширению числа участников чемпионата Европы в третий раз подряд попадает в финальный турнир, в 2016 году она играла в 1/8 финала, а на Евро 2020 не смогла выйти из группы. В рейтинге у венгров 26 позиция. Сборная Шотландии котируется ниже всех из четырех команд — 39 строчка и выход в плей-офф может стать для них большим успехом, тем более ранее они никогда не преодолевали групповой этап.

Прогноз

У букмекеров все распределены по полочкам. Вот как выглядят коэффициенты на выход из группы А:

Германия — 1,03

Швейцария — 1,55

Венгрия — 1,70

Шотландия — 1,80

С цифрами можно согласиться, если не будет никаких сюрпризов. Большую роль для распределения мест будет играть результат матча первого тура между Венгрией и Швейцарией во второй день соревнований. Победа любой из команд автоматически делает ее фаворитом в борьбе за второе место. Но и шотландцев сбрасывать со счетов нельзя. В отборочной группе они уступили только сборной Испании.

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