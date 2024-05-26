Федотов на вопрос о будущем процитировал «Собачье сердце»: «Не читайте с утра советских газет». Есть контракт, нам есть что еще дать ЦСКА»

Владимир Федотов порассуждал о своем будущем на посту главного тренера ЦСКА.

В заключительном туре Мир РПЛ ЦСКА дома обыграл « » со счетом 2:0. Команда под руководством завершила сезон на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах.

– Есть ли новости о вашей дальнейшей судьбе?

– Вспоминая фильм «Собачье сердце»: «Не читайте с утра советских газет».

В судьбе тренеров всегда что-то происходит, но есть контракт, нам есть, что мы еще можем дать , – сказал главный тренер ЦСКА во время послематчевой пресс-конференции.