Федотов на вопрос о будущем процитировал «Собачье сердце»: «Не читайте с утра советских газет». Есть контракт, нам есть что еще дать ЦСКА»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Владимир Федотов Футбол

Владимир Федотов порассуждал о своем будущем на посту главного тренера ЦСКА.

В заключительном туре Мир РПЛ ЦСКА дома обыграл «Урал» со счетом 2:0. Команда под руководством Владимира Федотова завершила сезон на 6-м месте в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 матчах. 

– Есть ли новости о вашей дальнейшей судьбе?

– Вспоминая фильм «Собачье сердце»: «Не читайте с утра советских газет».

В судьбе тренеров всегда что-то происходит, но есть контракт, нам есть, что мы еще можем дать ПФК ЦСКА, – сказал главный тренер ЦСКА во время послематчевой пресс-конференции.

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3 комментария
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Федот - профессор Преображенский!
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купите Валентинычу игроков адекватных более-менее, даст результат он
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Уровень Федотова это книги дмитрия глуховского или баруха акунина
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