Тимощук о чемпионстве Малкома в Саудовской Аравии: «Видимо, чемпионский дух «Зенита» помог ему добиться этого»

Анатолий Тимощук высказался о чемпионстве Малкома в Саудовской Аравии.

Бывший игрок « » стал чемпионом ближневосточной страны в составе « ».

«Мы его поздравляем, это хорошее событие. – молодец, что в новой для себя команде стал чемпионом.

Видимо, чемпионский дух «Зенита», который мы ему дали, помог ему добиться этого», – с улыбкой сказал тренер сине-бело-голубых.