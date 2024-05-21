Тимощук о чемпионстве Малкома в Саудовской Аравии: «Видимо, чемпионский дух «Зенита» помог ему добиться этого»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Футбол

Анатолий Тимощук высказался о чемпионстве Малкома в Саудовской Аравии.

Бывший игрок «Зенита» стал чемпионом ближневосточной страны в составе «Аль-Хилаля». 

«Мы его поздравляем, это хорошее событие. Малком – молодец, что в новой для себя команде стал чемпионом.

Видимо, чемпионский дух «Зенита», который мы ему дали, помог ему добиться этого», – с улыбкой сказал тренер сине-бело-голубых.

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это должны быть слова Геннадия Сергеевича, в новости ошибка видимо)
+21
-1
+20
Ответ Николай Лихачев
Это должны быть слова Геннадия Сергеевича, в новости ошибка видимо)
Тимощук набрался опыта у ГСО и применил секретное заклинание самостоятельно😎
+10
0
+10
Зачем весь отдали?
+5
0
+5
Видимо, весь чемпионский дух Зенита с Малкомом и вышел.
+3
-2
+1
Малком - зверюга
+1
-1
0
Или все-таки 200млн на трансферы летом?🤔
+1
-1
0
https://ibb.co/60vPT8j
0
0
0
Геннадий, переодевайтесь, вас видно
0
0
0
Орлов, переодевайся
мы тебя спалили
0
0
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Тимощук набрался опыта у ГСО и применил секретное заклинание самостоятельно😎
Честно говоря, не хватает его голоса, когда Питер смотрю. Всяко лучше он чем Жора и комментатор в поле маленький такой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий