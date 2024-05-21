Тимощук о чемпионстве Малкома в Саудовской Аравии: «Видимо, чемпионский дух «Зенита» помог ему добиться этого»
Анатолий Тимощук высказался о чемпионстве Малкома в Саудовской Аравии.
Бывший игрок «Зенита» стал чемпионом ближневосточной страны в составе «Аль-Хилаля».
«Мы его поздравляем, это хорошее событие. Малком – молодец, что в новой для себя команде стал чемпионом.
Видимо, чемпионский дух «Зенита», который мы ему дали, помог ему добиться этого», – с улыбкой сказал тренер сине-бело-голубых.
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