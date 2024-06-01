Отец Куртуа о восстановлении Тибо после «крестов»: «После такого говорят, что вернуться будет сложно. Тибо хотел доказать, что люди ошибаются. Он поддерживал Кепу и Лунина»

Тьерри Куртуа рассказал, как его сын восстанавливался после серьезной травмы .

Бельгиец вышел в стартовом составе « » на финал Лиги чемпионов против «Боруссии». Это первая игра Куртуа в чемпионов в этом сезоне.

Тьерри Куртуа, отец Тибо, рассказал о периоде восстановления вратаря после травмы крестообразной связки в начале сезона.

«Я помню, что Тибо связался со мной несколько часов спустя после травмы. Он прислал мне видео, как это произошло. Первые эмоции уже немного улеглись – он сразу начал говорить о том, кто его будет оперировать и где.

Тибо сразу же получил звонки от президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса, которые объяснили, что у них есть план. Они хотели арендовать вратаря на один сезон, не больше. Это было для него огромным моральным облегчением. Таким образом, он знал, что ему не нужно возвращаться к 1 января. «Реал» дал Тибо все время, чтобы он вернулся на свой лучший уровень.

У Тибо всегда была сильная воля к успеху – и теперь, возможно, еще больше. Когда ты получаешь такую травму, говорят, что ты стареешь и будет сложно вернуться. Ну, Тибо хотел доказать, что они ошибаются.

Он всегда очень внимательно смотрел матчи дома. Если он что-то замечал, он сразу отправлял сообщение людям на скамейке. В группе в вотсаппе для вратарей Тибо также оставался активным. Он поддерживал сначала Кепу, а затем Лунина советами и рекомендациями. Они видели Тибо меньше, но все еще слышали его.

Конечно, неприятно, когда ты работаешь несколько месяцев для возвращения и снова получаешь травму. Но этот мениск был тикающей бомбой. Мы знали, что швы (Куртуа уже разрывал тот же мениск в 2015 году – Спортс) через 8-9 лет снова разойдутся. Тибо уже пропустил большую часть сезона, а его жена Мишель к тому же ожидала ребенка.

Существует клише, что после травмы возвращаешься сильнее, и в случае с Тибо это действительно так. Это меня немного удивило. Он стоит в воротах так, как будто ничего не произошло в прошлом сезоне.

Это доказывает, что реабилитация прошла идеально. За это следует поблагодарить и «Реал», и окружение Тибо. Его жена Мишель сделала все, чтобы поддержать его, несмотря на свою беременность.

Тибо никогда не мечтал вслух о том, чтобы все же сыграть в финале. Только в том напряженном четвертьфинале против «Манчестер Сити» он признался, что все еще надеется сыграть в финале на «Уэмбли». Но в тот момент каждый матч был для него бонусом.

Если он действительно выйдет в старте в финале Лиги чемпионов, это будет невероятный опыт после такого сезона. И будьте уверены, что Тибо тогда захочет всем показать, что он все еще лучший», – сказал отец Куртуа.